Charlotte, NC.- Charlotte formará parte de The Fall-Off Tour con un concierto programado para el sábado 11 de julio de 2026 a las 8:00 p.m. en el Spectrum Center. La presentación marcará el regreso de J. Cole a una gira internacional de gran escala, la primera en casi una década, y servirá como plataforma para promocionar The Fall Off, su séptimo álbum de estudio, publicado el 6 de febrero de 2026. Puede comprar su entrada acá.

El anuncio genera expectativas entre los seguidores del artista, quienes esperaban una nueva serie de conciertos desde The Off-Season Tour, realizada en 2021. Además, la nueva producción llevará a J. Cole nuevamente a una gira mundial completa, algo que no ocurría desde 4 Your Eyez Only World Tour, desarrollada en 2017.

La gira respaldará el más reciente trabajo discográfico del músico, editado por Cole World, Inc. bajo licencia exclusiva de Interscope Records. El álbum llegó al mercado después de un prolongado período de expectativa, ya que el artista había mencionado en varias oportunidades que The Fall Off ocuparía un lugar especial dentro de su trayectoria.

Con este proyecto, J. Cole inicia una nueva etapa creativa y vuelve a conectar de manera directa con el público mediante presentaciones en vivo. Los conciertos incluirán canciones del nuevo álbum junto con algunos de los temas más representativos de su carrera, una combinación que busca atraer tanto a seguidores de larga data como a nuevos oyentes.

La diferencia de casi diez años entre sus giras mundiales convierte a The Fall-Off Tour en uno de los eventos más esperados dentro del género hip hop durante 2026. La ausencia de un recorrido internacional de gran escala había generado numerosas especulaciones sobre los planes del artista, especialmente después de concentrarse en nuevos proyectos musicales y colaboraciones durante los últimos años.

El lanzamiento de The Fall Off también representa un paso importante para el sello del propio cantante, Cole World, Inc., que participa nuevamente en la producción y distribución de su música junto a Interscope Records. La estrategia refuerza el modelo creativo que J. Cole ha desarrollado a lo largo de su carrera, con un fuerte control sobre sus proyectos artísticos.

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Aunque los organizadores aún no han revelado el calendario completo de presentaciones ni todas las ciudades incluidas en el recorrido, la confirmación de la gira despertó un amplio interés entre los fanáticos y la industria musical. Se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas fechas, sedes y detalles relacionados con la venta de entradas.

Con The Fall-Off Tour, J. Cole recupera su presencia en los escenarios internacionales y acompaña el lanzamiento de un álbum que muchos consideran uno de los proyectos más importantes de su discografía reciente. El concierto en Charlotte ofrecerá a los seguidores de Carolina del Norte la oportunidad de presenciar el regreso de uno de los artistas más influyentes del hip hop contemporáneo.

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