De La Espriella suspende el proceso de empalme con el gobierno saliente

Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, calificó a la administración de Gustavo Petro de «corrupta» y acusó a sus integrantes de pretender destruir al país con sus conductas y decisiones.

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia. Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

En este sentido, a través de sus redes sociales De La Espriella instruyó formalmente a su vicepresidente electo para congelar las mesas de transición, argumentando que continuar con el proceso significaría legitimar el desastre y el desconocimiento del orden constitucional, al tiempo que hizo un llamado a la Fuerza Pública y a la comunidad internacional a mantenerse firmes en la defensa de la democracia de cara al próximo 7 de agosto.

La democracia se respeta y la voluntad del pueblo se defiende. Quiero dirigirme a todos los colombianos para compartir mi posición frente a la coyuntura que atraviesa el país. Reitero mi compromiso con la Constitución, el Estado de Derecho y el mandato que millones de ciudadanos… pic.twitter.com/8bWsO1QgPa — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

Petro respondió a las acusaciones

La respuesta del mandatario saliente, Gustavo Petro, no se hizo esperar, asegurando que quienes se retiran del empalme lo hacen porque «no aguantan» que la ciudadanía observe su falta de preparación.

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Petro afirmó de manera categórica que el proceso de entrega del gobierno continuará públicamente ante el pueblo e indicó que se colocarán «sillas vacías» a la espera de que el equipo entrante se presente.

De la misma manera, el jefe de Estado aclaró que su mandato constitucional termina el 6 de agosto a la medianoche y rechazó cualquier sugerencia de permanecer de forma ilegal en el poder, ratificando su respeto a la Carta Política de 1991.

Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2026

Por otro lado, Petro acusó abiertamente al gobierno electo de haber «robado las elecciones» mediante una presunta manipulación tecnológica.

Según el gobernante saliente, la campaña de De La Espriella habría sido financiada con fondos extranjeros canalizados a través de empresas en Florida y elegida mediante algoritmos de empresas privadas israelíes.

En este sentido, Petro anunció que ya expusieron un «arsenal de pruebas» ante su bancada y que presentarán de manera formal una demanda de nulidad de las elecciones ante la justicia colombiana, calificando la situación como uno de los mayores ataques a la democracia mundial.

Por último, Petro convocó a la población a una «resistencia activa» y a la «desobediencia civil» para derrotar lo que catalogó como el avance del fascismo en las cortes y el Congreso. Asimismo, confirmó que el próximo 20 de julio pronunciará su último discurso público como presidente en el sur occidente de Bogotá para despedirse de las Fuerzas Armadas.

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