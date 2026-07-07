Craven, NC.- La Oficina del Sheriff de Craven County iniciará en las próximas semanas un proceso de modernización tras recibir la aprobación de los comisionados del condado para adquirir cámaras corporales destinadas a sus oficiales. La medida busca fortalecer la transparencia durante las intervenciones policiales y ofrecer una herramienta adicional para la protección tanto del personal como de la comunidad.

Los responsables del condado aprobaron los recursos económicos necesarios para concretar el proyecto, que contempla la compra de dispositivos de grabación, licencias de software y servicios de soporte técnico. Con esta decisión, la administración local avanza en una iniciativa que la Oficina del Sheriff analizó durante los últimos dos años.

Durante ese período, la dependencia evaluó distintas alternativas tecnológicas con el propósito de seleccionar un sistema que respondiera a las necesidades operativas de los agentes y garantizara un funcionamiento confiable para las labores diarias. El análisis incluyó aspectos relacionados con la calidad de las grabaciones, la gestión de evidencia digital y la facilidad de uso en situaciones de servicio.

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El acuerdo aprobado establece la contratación de la empresa AXON para suministrar las cámaras corporales, así como la plataforma tecnológica que permitirá almacenar y administrar los registros obtenidos. La compañía, con sede en Arizona, mantiene una relación previa con la Oficina del Sheriff, ya que también proporciona los dispositivos taser utilizados por la agencia.

Las autoridades prevén desarrollar un programa de capacitación antes de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema. Los agentes recibirán instrucciones sobre el uso adecuado de los equipos, los protocolos para activar las grabaciones y los procedimientos relacionados con el manejo de la información registrada. La implementación completa de las cámaras corporales se espera dentro de los próximos dos meses.

El sheriff Chip Hughes afirmó que la incorporación de esta tecnología representa un paso importante para reforzar la seguridad y la responsabilidad institucional. Según explicó, las cámaras corporales contribuirán a documentar las actuaciones de los agentes y facilitarán la revisión objetiva de los incidentes cuando resulte necesario.

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«Esto es acerca de la seguridad y la responsabilidad», expresó Hughes. El sheriff añadió que las cámaras corporales garantizarán una mayor transparencia durante las intervenciones policiales y ofrecerán protección tanto a los agentes como a los ciudadanos de Craven County.

Con esta iniciativa, la Oficina del Sheriff se suma a la creciente adopción de tecnologías de registro audiovisual que numerosas agencias policiales utilizan para fortalecer la confianza pública y mejorar la rendición de cuentas en el desempeño de sus funciones.

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