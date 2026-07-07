Capturan a salvadoreño por abuso sexual en Virginia

Virginia.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) anunció la detención de un ciudadano salvadoreño indocumentado acusado de graves cargos de agresión sexual y secuestro en el estado de Virginia.

Así lo anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, en donde identificó al detenido como Juan Arevalo Mendez.

Señalaron que las autoridades federales han solicitado formalmente a los funcionarios del condado Fairfax que no liberen de prisión al sospechoso, exigiendo su entrega inmediata a la custodia federal debido a su extenso historial delictivo y sus múltiples deportaciones previas.

De acuerdo con los reportes oficiales, Arevalo Mendez fue arrestado el 30 de junio en el condado Prince William en relación con un ataque violento perpetrado en septiembre de 2025 en la localidad de Falls Church.

Señalaron que el ciudadano salvadoreño enfrenta cargos criminales por violación con uso de fuerza física (strongarm) y secuestro de un adulto con la intención de cometer abuso sexual.

Ver más: Hombre de California admite culpa por acoso digital a funcionaria federal

Critican las ciudades santuarios

Por otro lado, indicaron que los registros migratorios revelan que el imputado ingresó originalmente a los Estados Unidos como Residente Permanente Legal en 1991, pero perdió dicho estatus en 1998 tras su primera condena por destrucción de propiedad, acumulando desde entonces condenas por asalto agravado con armas, posesión de drogas, obstrucción de la justicia y dos deportaciones ejecutadas en 2003 y 2014.

En este sentido, la Secretaria Adjunta en funciones del ICE, Lauren Bis, criticó duramente la gestión de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y de los líderes políticos locales que defienden las directrices de las «ciudades santuario».

Bis exhortó al gobierno de Virginia a detener la liberación de criminales peligrosos y trabajar en conjunto con el ICE, argumentando que las actuales políticas locales arriesgan el bienestar público.

Vídeo: Organizaciones piden un nuevo TPS para Venezuela y frenar las deportaciones