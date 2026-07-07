Arrestan a Kerr Kriisa, exestrella de la NCAA, por millonaria estafa

Virginia.- El Departamento de Justicia anunció que el exjugador de baloncesto universitario y miembro de la selección nacional de Estonia, Kerr Kriisa, fue arrestado por agentes federales y comparecerá ante un tribunal federal esta semana en Clarksburg, West Virginia, tras ser acusado de cinco cargos de fraude electrónico.

En un comunicado, el fiscal federal para el Distrito Norte de West Virginia, Matthew L. Harvey, anunció de forma oficial la apertura del caso penal tras desarticularse un elaborado esquema de engaños financieros que operó durante más de cuatro años.

Según los documentos judiciales, Kriisa, de 25 años, ejecutó una compleja red de estafas desde 2022 hasta el 2 de junio de 2026 en el condado Monongalia y otras locaciones.

Detallaron que la acusación formal alega que el deportista de origen europeo obtuvo de manera ilícita casi 2.2 millones de dólares de múltiples víctimas mediante representaciones falsas, identidades inventadas y comunicaciones engañosas a través de correos electrónicos y mensajes de texto.

CASE UPDATE from @FBIPittsburgh: Former College Basketball Player Charged with Defrauding Victims of $2.2 Million Kerr Kriisa, 25, was arrested this week on five counts of wire fraud. Kriisa played basketball for the University of Arizona, West Virginia University, the… pic.twitter.com/SYgReFOD0M — FBI (@FBI) July 7, 2026

Al menos dos víctimas afectadas

Por otro lado, explicaron que el patrón de engaño detallado por las autoridades federales expone tácticas de manipulación psicológica dirigidas hacia dos víctimas principales:

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Suplantación de identidad: Kriisa se hizo pasar por varios individuos ante sus víctimas, incluyendo contactos ficticios, como una mujer inventada llamada «Irene», e incluso llegó a suplantar a miembros de su propia familia, como a su propia madre.

Kriisa se hizo pasar por varios individuos ante sus víctimas, incluyendo contactos ficticios, como una mujer inventada llamada «Irene», e incluso llegó a suplantar a miembros de su propia familia, como a su propia madre. Falsas emergencias: Para presionar a los afectados y exigir pagos constantes, alegó falsamente que él y su familia se encontraban bajo graves amenazas de seguridad, que la propiedad familiar requería soporte financiero inmediato y que su madre padecía cáncer y necesitaba fondos urgentes para su tratamiento médico. De acuerdo con las investigaciones, llegó a asegurar a una de las víctimas que planeaba vender sus propios órganos si no lograba saldar las supuestas deudas.

Para presionar a los afectados y exigir pagos constantes, alegó falsamente que él y su familia se encontraban bajo graves amenazas de seguridad, que la propiedad familiar requería soporte financiero inmediato y que su madre padecía cáncer y necesitaba fondos urgentes para su tratamiento médico. De acuerdo con las investigaciones, llegó a asegurar a una de las víctimas que planeaba vender sus propios órganos si no lograba saldar las supuestas deudas. Triangulación de fondos: El acusado instruyó reiteradamente a las víctimas a enviarse dinero entre ellas bajo premisas engañosas y, en abril de 2025, firmó un acuerdo escrito fraudulento en el que se comprometía a reembolsar 100,000 dólares para febrero de 2026, una promesa que la fiscalía tachó de totalmente falsa.

«Los esquemas de fraude financiero erosionan la confianza y causan un daño real a las víctimas que de buena fe creyeron que ayudaban a alguien en necesidad», sentenció el fiscal federal Matthew L. Harvey al reafirmar el compromiso institucional de perseguir y responsabilizar legalmente a quienes explotan la empatía ajena.

Por último, destacaron que el caso fue investigado formalmente por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la acusación penal será liderada por el fiscal federal adjunto Jarod Douglas.

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