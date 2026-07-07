La ONU y la FIFA condenan insultos racistas contra Kylian Mbappé.

Filadelfia.- La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó de forma categórica los comentarios racistas y deshumanizantes vertidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla en contra del delantero de la selección francesa, Kylian Mbappé.

En un comunicado a través de su portavoz, Thameen Al-Kheetan, calificó las declaraciones de la legisladora como «despreciables» y advirtió con preocupación que, lamentablemente, no constituyen un hecho aislado.

Al-Kheetan señaló que los reportes de incidentes de índole racista durante el desarrollo de la cita mundialista son el reflejo de un fenómeno estructural mucho más amplio que afecta al fútbol y al deporte en general.

The racist, dehumanising remarks against @KMbappe by Paraguayan Sen. Celeste Amarilla are despicable, regrettably not isolated. States & sports organisations must prevent acts of racism & discrimination, and ensure independent and effective accountability. Social media must also… pic.twitter.com/pL5Oig6vfA — UN Human Rights (@UNHumanRights) July 7, 2026

En este sentido, el organismo internacional recordó que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad mayor y estricta de erradicar el discurso de odio, la discriminación y el racismo de sus narrativas públicas.

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La FIFA y George Weah exigen tolerancia cero

Por otro lado, a través de las redes sociales, el Panel de Voz de los Jugadores de la FIFA (PVP) se declaró profundamente perturbado por el ataque verbal contra el astro francés, remarcando que el racismo es una agresión directa a la dignidad humana que debe ser desterrada de la sociedad.

The FIFA Players’ Voice Panel (PVP) is deeply disturbed by the racist abuse suffered by France player Kylian Mbappé. Racism is an attack on human dignity and has absolutely no place in football, at the FIFA World Cup™ or in society. pic.twitter.com/B7RRD5B4gF — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

La respuesta de los atletas quedó inmortalizada por el histórico exbalonmanista y directivo George Weah, en su rol de Capitán Honorario del panel manifestó que «nos solidarizamos por completo con Kylian Mbappé y condenamos este abuso reprensible en los términos más enérgicos posibles. El fútbol siempre debe ser un juego de respeto, inclusión y unidad».

Por último, Weah fue tajante al señalar que no se permitirán concesiones frente a los agresores en la actual competencia internacional. «Debe haber tolerancia cero para la discriminación de cualquier tipo. Nuestro mensaje es claro: el racismo nunca es parte del juego. Es un crimen».

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