Charlotte, NC.- Ante la previsión de temperaturas extremadamente altas e índices de calor elevados, se seguirán ofreciendo recursos para ayudar a los residentes vulnerables de Mecklenburg County.

El condado Mecklenburg, la ciudad de Charlotte, la Oficina de Gestión de Emergencias de Charlotte-Mecklenburg (CMEMO) y las organizaciones que brindan servicios a personas sin hogar están trabajando conjuntamente para monitorear el clima, atender las necesidades de la comunidad y abordar las necesidades que puedan surgir debido al calor extremo.

Información sobre refugios

Roof Above: Para las personas sin hogar que necesitan un lugar donde resguardarse del calor, el Centro de Servicios Diurnos de Roof Above, ubicado en 945 N. College St. en Charlotte, está abierto de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a viernes, y de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. los sábados, domingos y días festivos.

El programa The Relatives: On Ramp está disponible para jóvenes de 18 a 24 años en 2219 Freedom Dr., Charlotte, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Cierra los fines de semana y festivos. El Centro de Crisis Juvenil está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, para jóvenes de 7 a 17 años en 1100 East Blvd., Charlotte.

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El personal de asistencia social continúa visitando los campamentos de personas sin hogar para brindar información sobre lugares de ayuda y agua, si es necesario.

Centros Recreativos y para Adultos Mayores

Los siguientes centros recreativos y de parques están abiertos para los residentes que buscan resguardarse del calor. El Sistema de Transporte del Área de Charlotte (CATS) ofrece transporte en las rutas designadas:

La ubicación y el horario habitual de los centros recreativos y para adultos mayores están disponibles en línea.

Piscinas, zonas de juegos acuáticos y bibliotecas

El Centro Acuático Familiar Double Oaks, ubicado en 2014 Statesville Ave., y la Piscina Cordelia, en 2100 N. Davidson St., están abiertos todos los días de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Los siguientes parques acuáticos del condado Mecklenburg están abiertos todos los días de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.:

Parque Comunitario Clarks Creek, 5435 Hucks Road

Parque Cordelia, 600 E. 24th St.

Parque First Ward, 301 E. Seventh St.

Parque Latta, 601 E. Park Ave.

Parque Nevin, 6100 Statesville Road

Centro Recreativo West Charlotte, 2401 Kendall Drive

Parque Veterans, 2136 Central Ave.

La ubicación de las piscinas y parques acuáticos del condado Mecklenburg, sus horarios de apertura y otra información están disponibles en línea.

Otros parques acuáticos en la zona incluyen

· Parque Smithville, 19710 South Ferry St., Cornelius. Abierto todos los días.

• Centro Comunitario de Mint Hill, 11524 Bain School Rd., Mint Hill. Abierto todos los días.

Las bibliotecas de Charlotte Mecklenburg generalmente están abiertas al público de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a jueves, y de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., los viernes y sábados.

El Sistema de Transporte del Área de Charlotte (CATS) ofrecerá transporte a los centros de servicios diurnos, centros recreativos, centros para personas mayores y parques acuáticos mencionados, que están designados como puntos de refugio contra el calor.

Manténgase saludable durante el calor

Salud Pública recomienda a los residentes tomar precauciones adicionales, ya que las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser más graves a medida que aumenta la temperatura corporal.

Limite la actividad física al aire libre.

Beba mucha agua y limite el consumo de alcohol.

Manténgase fresco en áreas sombreadas al aire libre o con ventiladores o aire acondicionado en interiores.

Use ropa ligera, de colores claros y holgada al aire libre.

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Los grupos de alto riesgo incluyen:

Personas mayores de 65 años.

Bebés y niños.

Mujeres embarazadas.

Personas con afecciones cardíacas o pulmonares.

Personas que trabajan al aire libre.

Personas que viven en zonas urbanas.

Las enfermedades relacionadas con el calor pueden ser peligrosas, pero se pueden prevenir con las precauciones adecuadas y revertir con el tratamiento correcto. Obtenga más información sobre cómo afrontar el calor extremo en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Los residentes también pueden descargar esta infografía sobre el calor que destaca los signos, los síntomas y consejos útiles.

Cómo ayudar

Los residentes pueden comunicarse con uno de los muchos socios del condado Mecklenburg para saber cómo y qué donar para ayudar a la comunidad sin hogar.

• HeartsfortheInvisibleCLT.org

• RoofAbove.org

• SalvationArmyCharlotte.org

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