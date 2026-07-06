Ola de calor extremo en EE.UU. deja al menos 25 muertos

Washington.- Al menos 25 personas han fallecido a consecuencia de la severa ola de calor extremo que golpea a diversas regiones de los Estados Unidos, de acuerdo con los balances preliminares consolidados por los departamentos de salud de las zonas afectadas.

Los organismos gubernamentales a través de los medios de comunicación han encendido las alarmas institucionales ante el incremento sostenido de las temperaturas en múltiples estados, una emergencia climática que ha obligado a los servicios de protección civil a desplegar operativos especiales de asistencia médica en las áreas con mayores índices térmicos.

🌡️ Ola de calor en EE.UU. deja al menos 25 muertos y afecta a más de 40 millones de personas.https://t.co/uU66mZFPbx — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) July 6, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas por calor excesivo y niveles de radiación críticos, advirtiendo que los termómetros han superado los rangos promedio históricos tanto en zonas urbanas como rurales.

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Los especialistas de la agencia federal precisaron que un sistema de alta presión mantiene atrapada una densa masa de aire cálido sobre el territorio, lo que combinado con elevados porcentajes de humedad relativa, eleva la sensación térmica a niveles catalogados como de alto peligro para la vida humana.

Hot temperatures are expected again today along the Mid-Atlantic, Southeast, and lower Mississippi Valley. Heat Advisories have been issued. Heavy to excessive rainfall from thunderstorms today in parts of the Midwest to the Mid-Atlantic regions may bring areas of flooding. Flood… pic.twitter.com/WcQrlNg9wZ — National Weather Service (@NWS) July 5, 2026

Recomiendan cuidarse de los espacios al aire libre

Por otro lado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) difundieron directrices de urgencia para resguardar a los grupos civiles de mayor vulnerabilidad, detallando que los golpes de calor y la deshidratación aguda han sido los detonantes clínicos principales en los decesos reportados.

Las autoridades sanitarias enfatizaron la necesidad de vigilar estrechamente a la población de la tercera edad, menores de cinco años, ciudadanos con patologías crónicas crónicas y trabajadores que desempeñan labores a la intemperie, quienes enfrentan el mayor riesgo de sufrir fallas orgánicas por choque térmico.

En este sentido, los gobiernos estatales y municipales ordenaron la habilitación inmediata de refugios públicos y centros de enfriamiento comunitarios dotados de sistemas de climatización para brindar resguardo gratuito a la población que carece de recursos energéticos en sus hogares.

Beat the heat and keep your fan energy high by staying shaded, sipping often, and cooling down like a champ so the sun doesn’t steal your spotlight. ☀️💧 Play it smart when temps go on the attack and stay cool from kickoff to extra time so every cheer counts.… pic.twitter.com/4eLoC9ANf0 — CDC Emergency (@CDCemergency) July 2, 2026

Paralelamente, las redes hospitalarias de los condados afectados informaron sobre un incremento sustancial en el ingreso de pacientes a las salas de urgencias debido a fatiga extrema y desequilibrios electrolíticos, lo que obligó a reforzar los turnos del personal paramédico.

Por último, entre las recomendaciones oficiales se prioriza la suspensión total de actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor exposición solar, el consumo constante de líquidos para mantener la hidratación y la verificación constante del estado de salud de vecinos o familiares que vivan solos, manteniendo el monitoreo activo hasta que las condiciones atmosféricas tiendan a estabilizarse.

Vídeo: Altas Temperaturas, Altos Riesgos