Martes de títeres en VisArt Video

Charlotte, NC.- VisArt Video, en 3104 Eastway Drive, Charlotte, Carolina del Norte, presenta los «Martes de Marionetas» todos los martes de julio de 2026, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Los «Martes de Marionetas» son eventos gratuitos para toda la familia, que incluyen espectáculos y talleres. Puedes consultar la programación en el calendario de VisArt Video.
Horario del «Martes de marionetas»
7 de julio: Frank y Betty.
Frank y Betty, junto con su creadora, Melanie Lewis (Fab Puppets), guían a los asistentes en la caracterización de marionetas.
14 de julio: Fab Puppets.
Crea una marioneta de calcetín y dale vida. Taller con Melanie Lewis.
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21 de julio: Builders.
Un nuevo espectáculo interactivo de marionetas para todas las edades, de Asheville Creative Arts, diseñado para animar a los niños a imaginar un mundo justo, sostenible y acogedor.
28 de julio: Deep End.
Este nuevo espectáculo de marionetas de Asheville Creative Arts sobre una sirena mágica narra una historia de esperanza.
La cafetería VisArt estará abierta para la venta de aperitivos y bebidas.
Este evento está patrocinado por Culture Blocks, una iniciativa comunitaria financiada por el condado Mecklenburg.