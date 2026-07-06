Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights sacaron a relucir su poder ofensivo en Memphis para el Día de la Independencia, el sábado 4 de julio de 2026. Los Knights vencieron a los Memphis Redbirds 8-6 gracias, en gran parte, a tres jonrones de dos carreras y a un excelente desempeño de sus lanzadores.
Recap: Knights Provide the Fireworks in Memphis, Beat Redbirds 8-6
— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 5, 2026
Korey Lee dejó clara su superioridad en la parte alta de la primera entrada con un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo. El doble de Ryan Galanie , que rebotó en la pared, añadió la tercera carrera de Charlotte en el partido, como parte de una actuación de tres hits del primer bateador de los Knights.
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Memphis reaccionó y empató el partido 3-3 al comenzar la sexta entrada. Mario Camilletti se paró en el plato y conectó su séptimo jonrón de la temporada, un batazo de dos carreras que superó la barda del jardín izquierdo. Dos bateadores después, Nolan Jones impulsó a Caden Connor, y a sí mismo, con un potente batazo de dos carreras al jardín derecho.
Los Redbirds anotaron una carrera en la parte baja de la sexta entrada y añadieron dos más en la novena, pero una carrera adicional de Galanie mantuvo la ventaja de los Knights a salvo.
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Shane Murphy lanzó 5.2 entradas y obtuvo su cuarta victoria de la temporada. Peyton Pallette y Jairo Iriarte se encargaron de las últimas 3.1 entradas. Iriarte incluso consiguió su primer salvamento de la temporada.
Finalmente, los Charlotte Knights juegan su próximo partido de local en el Truist Field frente a los Nashville Sounds elmartes 21 de julio de 2026 a las 7:04 PM (hora del Este).
Con información Charlotte Knights