La Casa Blanca: Arranca el ahorro nacional con las Trump Accounts

Washington.- La Casa Blanca anunció el lanzamiento oficial de «Trump Accounts», una iniciativa financiera de ahorro nacional diseñada para que cada recién nacido en los Estados Unidos comience su vida con una inversión inicial de 1.000 dólares depositada en las corporaciones más grandes del país.

En las redes sociales explicaron que este programa gubernamental busca construir las bases financieras de la próxima generación desde su nacimiento, permitiendo que los fondos generen intereses compuestos a lo largo del tiempo para asegurar un respaldo económico sólido en el futuro de los ciudadanos.

Según los detalles los fondos de los menores se colocarán automáticamente en un vehículo de inversión diversificado diseñado para maximizar el crecimiento a largo plazo y reducir al mínimo los riesgos del mercado.

🇺🇸 THE AMERICAN DREAM STARTS NOW. You can officially start investing in your child's future with Trump Accounts and help build the next generation's financial future. Download the official Trump Accounts app & get started today at https://t.co/71tyohZL8S. pic.twitter.com/4XyP21VdE9 — The White House (@WhiteHouse) July 5, 2026

Asimismo, señalaron que a medida que los beneficiarios crezcan, tendrán la oportunidad de monitorear el rendimiento y la acumulación de su dinero en tiempo real, lo que les permitirá adquirir una valiosa alfabetización y educación financiera además del beneficio económico directo.

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Las normativas del programa de inversión establecen que el capital acumulado podrá ser retirado libre de penalizaciones una vez que el beneficiario cumpla los 18 años de edad, siempre que se destine a gastos calificados.

HISTORY MADE. 🔔🇺🇸 For the first time ever, the opening bell rings from the Oval Office. An epic moment for an epic launch ➡️ https://t.co/iZOqExKN6o 💸 pic.twitter.com/YCW2KZ1yLh — The White House (@WhiteHouse) July 6, 2026

Anuncian masiva contribución

Por otro lado, el líder empresarial Michael Dell y su esposa Susan anunciaron una masiva contribución privada de 6.250 millones de dólares para subsidiar a la infancia elegible. Esta millonaria donación privada estará destinada a otorgar un capital de 250 dólares a cada uno de los aproximadamente 25 millones de niños estadounidenses nacidos entre los años 2016 y 2024.

.@MichaelDell: "Today, every newborn American child will start their life with $1,000 invested in America’s greatest companies, compounding for the future. But Susan and I didn’t want the children that were born just before to be completely left out, so we are contributing… https://t.co/EB7pkNJKLD pic.twitter.com/qOS4Unf5Ea — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026

Dell puntualizó que estos recursos retroactivos se indexarán de igual manera en las principales empresas del mercado estadounidense para resguardar el porvenir y las oportunidades de desarrollo de la juventud.

El magnate tecnológico concluyó su pronunciamiento en las plataformas oficiales haciendo un llamado directo a la comunidad de líderes corporativos y ejecutivos del país para que se unan a esta alianza filantrópica y multipliquen el impacto de la iniciativa financiera.

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