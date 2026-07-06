Inglaterra resiste con diez hombres y elimina a México

Ciudad de México.- La selección de Inglaterra firmó una hazaña sin precedentes en la Ciudad de México al derrotar 2-3 al combinado local en un vibrante encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

A través de la FIFA se conoció que el conjunto de los «Tres Leones» se convirtió en el primer equipo en toda la historia de las Copas del Mundo en vencer a México en su propio terreno de la capital, un hito inmortalizado en la celebración del equipo.

El panorama se inclinó inicialmente a favor de los europeos gracias a una ráfaga ofensiva de Jude Bellingham, quien se reportó con un doblete fulminante en los minutos 36 y 38 de la primera mitad.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England advance to the final eight.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Asimismo, aunque el atacante mexicano Julián Quiñones recortó distancias al 42′ para encender el Estadio Azteca, el capitán inglés Harry Kane devolvió la tranquilidad desde el punto penal en el minuto 60, firmando su sexto gol en lo que va de la competición.

México vendió cara su derrota y volvió a descontar al 69′ por la misma vía penal gracias a Raúl Jiménez, provocando un cierre dramático debido a que Inglaterra tuvo que sostener la ventaja con un futbolista menos tras sufrir una expulsión.

Por otro lado, se conoció que el compromiso estuvo marcado por condiciones extremas de alta exigencia física. Una intensa tormenta retrasó el pitazo inicial y dejó la cancha pesada, lo que sumado a los 2.240 metros de altitud sobre el nivel del mar, extenuó a los protagonistas.

Two more teams join the final eight. 👀#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 6, 2026

Es de destacar que el entrenador de la escuadra azteca al final del partido se limitó a realizar un balance autocrítico, reconociendo que frente a rivales de la jerarquía de Inglaterra los errores se pagan con la eliminación.

«Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro; ante un rival de las Grandes Ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto», concluyó Aguirre, sin dar indicios en sus declaraciones de dar un paso al costado de forma inmediata.

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Noruega elimina al pentacampeón

Por otro lado, es de mencionar, que el pentacampeón mundial, Brasil, vio frustrado su intento por conseguir su sexta Copa del Mundo tras caer derrotado 2-1 frente a la selección de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

La eliminación del conjunto dirigido por el estratega italiano Carlo Ancelotti representa la peor participación de la «Canarinha» en una cita mundialista desde la edición de Italia 1990, cuando también se despidieron en la ronda de los 16 mejores.

Erling Haaland's brace sends Norway to the quarter-finals! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 5, 2026

El gran protagonista de la jornada en el MetLife Stadium fue el delantero Erling Haaland, quien comandó la ofensiva nórdica con un certero gol de cabeza en el minuto 79 y un implacable remate de pierna izquierda en el minuto 90.

Con este doblete, el atacante del Manchester City no solo clasificó a su país a los cuartos de final por primera vez en su historia, sino que alcanzó las siete anotaciones en su primera Copa del Mundo, igualando al francés Kylian Mbappé y al argentino Lionel Messi en el liderato de la tabla de artilleros.

Por último, se conoció que el planteamiento táctico implementado por Ancelotti rompió con la gloriosa tradición futbolística de Brasil, debido a que el equipo ejecutó un guion basado en ceder el dominio del juego y apostar exclusivamente al contragolpe.

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