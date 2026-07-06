Infantino defiende a la FIFA tras la llamada de Trump por Balogun

Washington.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció públicamente con relación a las recientes críticas surgidas por la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, reafirmando el principio fundamental de gobernanza que rige a la institución.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, el dirigente aclaró de forma tajante que los órganos judiciales del máximo ente rector del fútbol operan con total autonomía y aplican el Código Disciplinario basándose únicamente en los reglamentos vigentes y en los hechos específicos de cada caso.

FIFA President Gianni Infantino: “I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance. “FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf — FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026

Asimismo, Infantino insistió en que salvaguardar esta independencia es una condición indispensable para mantener la credibilidad y la integridad del balompié a escala global.

En ese sentido, el titular de la FIFA confirmó haber sostenido una conversación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la polémica jugada.

Por último, Infantino puntualizó que dialoga habitualmente sobre temas del Mundial con diversos jefes de Estado, directivos y líderes gubernamentales, por lo que atendió el llamado del mandatario norteamericano con total normalidad.

Trump admitió que solicitó revisión de la jugada

Por otro lado, el presidente Donald Trump ofreció detalles sobre su intervención en el caso y admitió que su intención era solicitar formalmente una revisión de la jugada al considerar que la acción no ameritaba una infracción.

BREAKING: President Trump reveals the details of his conversation with FIFA President Gianni Infantino over the controversial red card call on star American player Folarin Balogun. "All I did was ask for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm… pic.twitter.com/MD5Q9t44th — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

El mandatario estadounidense argumentó que, bajo su óptica, la polémica jugada se redujo a un enredo incidental provocado por la fuerza y velocidad de dos atletas de alto rendimiento que chocaron entre sí.

Asimismo, Trump manifestó que el verdadero problema radicó en el desempeño del árbitro principal del compromiso, cuya actuación en la cancha calificó de deficiente.

Además, arremetió contra la narrativa de los medios de comunicación por validar la expulsión directa sin cuestionar la rigurosidad del colegiado. «Creo que tomaron una decisión realmente brillante; creo que la decisión del árbitro fue horrible y nadie habla de eso», sentenció el mandatario, cuestionando el criterio inicial que dejó a su selección con un hombre menos.

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