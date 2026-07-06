ICE impone alertas migratorias a dos guatemaltecos por homicidio en Florida

Miami.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) emitió un comunicado oficial tras confirmarse que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) interpuso órdenes de retención formal contra dos hermanos de origen guatemalteco.

En un comunicado, explicaron que las acciones federales se ejecutaron inmediatamente después de que las fuerzas de seguridad locales detuvieran a los extranjeros indocumentados por su presunta vinculación con un tiroteo de consecuencias fatales ocurrido en el estado de Florida.

Explicaron que el trágico suceso se registró el pasado 4 de marzo en un área de construcción ubicada en el condado de St. Johns.

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El hermano también fue detenido

Las actas policiales detallan que el sospechoso principal, Yovany Diego López Cobo, inició una acalorada discusión tras proferir insultos verbales en contra de la esposa de Joseph Manfredi, un obrero que laboraba en la misma edificación.

Acotaron que la disputa escaló rápidamente hasta que López Cobo extrajo un arma de fuego y disparó repetidamente contra los presentes, provocando la muerte instantánea de Manfredi y dejasen heridas de gravedad a otros dos trabajadores.

En este sentido, señalaron que por estos hechos, Yovany fue procesado bajo los cargos de homicidio en segundo grado con arma de fuego y dos cargos adicionales de intento de homicidio.

Destacaron además, que la intervención policial en el condado St. Johns también derivó en la captura del hermano del atacante, Armando Manuel López Cobo, a quien se le imputaron formalmente cargos de complicidad e interferencia judicial posterior a los hechos, al comprobarse que intentó encubrir las acciones criminales de Yovany y facilitar su huida de la escena del crimen.

Acotaron que las fotografías y fichas técnicas de ambos imputados guatemaltecos, así como la identidad de la víctima, fueron incorporadas de inmediato a los registros públicos de la investigación criminal.

Por último, la secretaria Adjunta en funciones del ICE, Lauren Bis, lamentó la muerte de Manfredi y arremetió contra los antiguos fallos de control fronterizo. La funcionaria denunció que ambos delincuentes ingresaron ilegalmente al territorio estadounidense cuando aún eran menores de edad durante el año 2016, siendo puestos en libertad condicional por las directrices operativas de la administración de Barack Obama.

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