Hombre de California admite culpa por acoso digital a funcionaria federal.

California.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció que un ciudadano estadounidense de 68 años, identificado como Gregory John Curcio, se declaró culpable ante una corte federal de California tras ser acusado de amedrentar y exponer la información privada de una abogada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En un comunicado, explicó que el procesado, residente de la localidad de Santa Mónica, admitió formalmente su responsabilidad en un cargo federal por violar las leyes de protección de funcionarios públicos en el ejercicio de sus deberes oficiales.

Señalaron que los reportes judiciales indican que el incidente se originó en febrero de 2025, cuando Curcio inició una campaña de hostigamiento digital con fines maliciosos.

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Denunciaron acoso

De acuerdo con las investigaciones, el imputado identificó erróneamente a la profesional legal como una agente de campo del ICE y procedió a difundir su dirección residencial en diversas plataformas de internet, una práctica de acoso conocida popularmente como doxing.

Acotaron que no conforme con la filtración de los datos sensibles, Curcio instó de forma explícita a otros usuarios de las redes sociales a perpetrar un ataque de swatting contra la vivienda de la víctima, un método delictivo que consiste en realizar llamadas falsas de emergencia a los cuerpos policiales informando sobre crisis graves en curso para provocar el despliegue inmediato de comandos armados de respuesta rápida.

Por otro lado, señalaron que la gravedad del caso se acentuó luego de que la abogada afectada revelara a las autoridades que Curcio había residido previamente en el mismo complejo de apartamentos donde vive la madre de la funcionaria, lugar donde mantuvo una conducta hostil y profirió amenazas reiteradas contra la anciana durante varios años antes de dirigir su ataque cibernético contra la abogada federal.

Al respecto, subdirector del ICE, Charles Wall, defendió la integridad de su personal y recordó que los profesionales legales de la agencia cumplen la función de litigar los procesos de expulsión contra criminales de alta peligrosidad.

El alto funcionario advirtió que la administración de Donald Trump mantendrá una postura de tolerancia cero ante cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de los profesionales del derecho.

Por último, indicaron que las alarmas institucionales se encendieron debido a un incremento exponencial de agresiones hacia el personal del ICE, reportando un alza del 1.300% en asaltos físicos y del 8.000% en amenazas de muerte escritas.

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