Cuba sufre un nuevo colapso total de su sistema eléctrico

La Habana.- Un nuevo apagón masivo, el tercero reportado en el último semestre, mantiene a Cuba en una parálisis energética total el lunes 6 de julio según confirmaron los informes oficiales.

Este colapso generalizado se suscita en un contexto de desabastecimiento crónico que se ha recrudecido significativamente debido a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó que se encuentra investigando el origen de esta «desconexión total» que mantiene suspendido el flujo energético.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico.

Ya comenzaron a activarse los protocolos para la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) July 6, 2026

Están realizando trabajos para restituir el sistema eléctrico

A través de varios medios de comunicación indicaron que el imprevisto corte del suministro impacta de manera directa a la totalidad del territorio de la isla, afectando a una población estimada en 9,6 millones de habitantes.

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Es de recordar, que Cuba arrastra una profunda crisis en su sector energético desde mediados de 2024, un escenario que se tornó aún más crítico en los últimos tres meses a causa del cerco petrolero de EE.UU.. Esta falta de combustibles esenciales ha empujado las interrupciones del servicio y los racionamientos eléctricos hacia sus niveles máximos históricos.

#Internacional | Cuba vive un nuevo apagón generalizado en medio del embargo petrolero de Estados Unidos.https://t.co/tPPihDXQzk — Caracol Radio (@CaracolRadio) July 6, 2026

En el mes de marzo pasado, la isla caribeña padeció dos apagones nacionales en menos de una semana debido al colapso total de su red. Aquellos incidentes previos ya habían expuesto la extrema susceptibilidad y las severas dificultades operativas que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Por último, las autoridades advierten que el restablecimiento completo del SEN será un procedimiento lento, laborioso y que podría demorar varios días. Las maniobras técnicas exigen iniciar la generación mediante fuentes de arranque sencillo como plantas solares, hidroeléctricas y motores térmicos, para energizar pequeñas zonas de forma aislada que, posteriormente, se irán interconectando de manera paulatina.

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