Cine al aire libre en Fourth Ward Park: Remember the Titans

Charlotte, NC.- Acérquese al Fourth Ward Park, ubicado en 301 N Poplar Street, Charlotte, Carolina del Norte, para disfrutar de las proyecciones de películas al aire libre los sábados a partir de junio de 2026.

Está previsto que continúen hasta el 29 de agosto. La entrada es gratuita y las películas comienzan a las 7:30 p.m. A continuación, encontrará la programación inicial.

¡Los primeros 100 clientes recibirán palomitas de maíz gratis!

Las películas son presentadas por Uptown CLT y el Departamento de Parques y Recreación del Condado Mecklenburg.

Cartelera de películas

Tres razones para disfrutar del cine al aire libre

Disfrutar de una película al aire libre ofrece una experiencia diferente que combina entretenimiento, naturaleza y convivencia.

En primer lugar, permite compartir tiempo de calidad con familiares y amigos en un ambiente relajado, donde cada función se convierte en una oportunidad para crear recuerdos especiales.

En segundo lugar, el entorno abierto brinda una atmósfera única que ninguna sala tradicional puede igualar: la brisa, el cielo nocturno y el espacio al aire libre enriquecen cada escena y hacen que la experiencia resulte más inmersiva.

Finalmente, el cine al aire libre suele convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, ya que reúne a personas de todas las edades alrededor de una actividad cultural accesible y divertida.

Llevar una manta, disfrutar de un refrigerio y vivir una noche bajo las estrellas transforma una simple proyección en un plan ideal para desconectarse de la rutina y disfrutar del séptimo arte de una manera diferente.

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