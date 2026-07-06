Charlotte, NC.- Por precaución, Charlotte Water solicita a todos sus clientes que ahorren agua, incluyendo la suspensión del riego exterior, tras la rotura de una tubería principal de transmisión de 54 pulgadas en la cuadra 1000 de Queens Road.

Los equipos están trabajando activamente para aislar la sección dañada de la tubería y comenzar las reparaciones. Como medida de precaución, Charlotte Water solicita a los clientes de toda el área de servicio que reduzcan su consumo de agua mientras se realizan las reparaciones. Estas medidas de ahorro ayudarán a mantener una presión de agua adecuada en todo el sistema y garantizarán un servicio confiable para todos los clientes.

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Los clientes del sur de Charlotte podrían notar una presión de agua menor a la normal mientras se realizan las reparaciones. Charlotte Water proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de más información y notificará a los clientes cuando se puedan resumir las restricciones de uso de agua, incluyendo el riego.

El agua potable sigue siendo segura y no se ve afectada por la rotura de la tubería principal.

Para obtener las últimas actualizaciones, visite el sitio web y las redes sociales de Charlotte Water.

Sobre Charlotte Water

Durante más de un siglo, Charlotte Water ha sido el mayor proveedor regional de servicios de agua potable y alcantarillado en las Carolinas.

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Operada por la ciudad de Charlotte, la empresa suministra más de 124 millones de galones de agua al día a aproximadamente un millón de residentes y visitantes. Charlotte Water opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionar agua potable segura y confiable, mantener más de 9.200 millas de tuberías y tratar las aguas residuales de la comunidad.

Formas de contacto:

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