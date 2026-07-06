Alcalde de Panamá rastrea ayuda a Venezuela y la localiza en Maturín

Ciudad de Panamá.- El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, denunció que un lote de la ayuda humanitaria enviada a Venezuela fue localizado en Maturín, una ciudad ubicada a más de 400 kilómetros de la zona principal del desastre.

A través de sus redes sociales explicó que mediante el uso de dispositivos de rastreo electrónico, la administración panameña detectó esta inesperada ubicación en la cadena de distribución de las donaciones, las cuales fueron recolectadas de forma masiva para socorrer exclusivamente a los damnificados del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Explicó que la fiscalización tecnológica fue implementada directamente por Mizrachi, quien introdujo dispositivos “AirTags” dentro de insumos críticos como cajas de pañales, botellas de agua y detergentes colocados en diferentes palets.

De la misma manera, señalaron que el propósito fundamental de esta medida es garantizar una estricta rendición de cuentas a los ciudadanos panameños que aportaron cerca de 100 toneladas de asistencia, permitiendo identificar con precisión en qué vuelos se transportó la carga y si realmente llegó a los destinos asignados.

Alerta sobre el desvió de la ayuda

Por otro lado, el alcalde de la capital panameña aclaró que no tiene competencia para interpretar la geografía venezolana, pero manifestó su preocupación debido a que el sensor que terminó en el oriente de Venezuela no ha registrado ningún tipo de movimiento ni actividad desde hace día y medio.

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Por último, Mizrachi afirmó que prefiere mantener una postura benevolente y pensar que el artículo pudo terminar allá debido al traslado de alguna persona desplazada que se refugió con un familiar.

"Alcalde de Panamá" es tendencia porque luego de poner dispositivos rastreadores (AirTags) en la ayuda humanitaria que se envió desde su país a Venezuela, reveló que una parte de ella terminó en Maturin, Edo Monagas, a más de 500 km de distancia de la zona afectada. pic.twitter.com/j0Z0ElNqYE — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 5, 2026

No obstante, el señalamiento público funciona como una advertencia de control logístico, aclarando que, para no perjudicar a las víctimas de la crisis, la alcaldía mantendrá los despachos y enviará un nuevo avión con 18 toneladas de suministros el próximo martes.

Es de mencionar, que la cifra oficial de fallecidos ya asciende a 3.342 personas, sumada a 16.740 heridos y 17.345 ciudadanos que perdieron sus hogares.

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