Trump celebra los 250 años de la independencia desde el Monte Rushmore

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump encabezó una ceremonia solemne en el icónico Monte Rushmore para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de la nación.

Durante su alocución, el mandatario destacó que el país arriba a sus dos siglos y medio consolidado como la república constitucional más antigua, fuerte y duradera del planeta, calificando la supervivencia y el éxito del modelo estadounidense como un auténtico milagro en la historia de la humanidad.

El discurso presidencial se centró en resaltar los valores de libertad, igualdad y autogobierno que han permitido una prosperidad sin precedentes en el territorio norteamericano.

Watch President Donald J. Trump's Full Speech on American Exceptionalism at Mount Rushmore on the eve of America's 250th: pic.twitter.com/vDmDFHQ3nj — The White House (@WhiteHouse) July 4, 2026

Reiteró la identidad de los estadounidenses

De la misma manera, el mandatario recordó que la realidad de bienestar que se vive en el país es una excepción excepcional dentro de la historia global, la cual suele estar marcada por periodos de opresión y miseria, posicionando la crónica estadounidense como un relato de superación, talento y libertad colectiva.

.@POTUS: "In America, we speak ENGLISH because that is the language of our founding — and for a thousand years, that has been the language of FREEDOM." 🇺🇸 pic.twitter.com/S7OuE1eawU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2026

Por otro lado, en su discurso reiteró que la permanencia de estos ideales no se debe simplemente a las leyes escritas, sino a la cultura, la identidad y el carácter resiliente del pueblo estadounidense.

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Asimismo, recordó que los cimientos de la nación fueron forjados por inmigrantes audaces que fusionaron principios tradicionales heredados de Gran Bretaña con raíces filosóficas provenientes de Atenas, Jerusalén y Roma.

.@POTUS at Mount Rushmore: On this anniversary, we must remember that American liberty has not endured for 250 years merely because of words on paper; liberty has prevailed here because of the culture and character of the people who declared it, defended it, and preserved it.… pic.twitter.com/aAQWSTynwh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 4, 2026

En este sentido, el presidente Trump, advirtió sobre los riesgos contemporáneos que buscan alterar el espíritu fundacional y diluir la identidad de lo que significa ser estadounidense.

Por último, remarcó de manera contundente que las instituciones y la constitución escrita solo son efectivas si la ciudadanía las defiende con firmeza, concluyendo que mientras el país conserve su herencia cultural, se mantendrá de forma imperecedera como una tierra de hombres libres.

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