Keiko Fujimori es proclamada oficialmente presidenta electa en Perú

Lima.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú oficializó la proclamación de Keiko Fujimori como la nueva presidenta electa del país, ratificando los resultados de la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que la líder del partido Fuerza Popular se alzó con la victoria tras obtener el 50.135% de los sufragios válidos (9.223.396 votos), superando por un estrecho margen de apenas 49.641 papeletas al candidato de izquierda Roberto Sánchez, quien sumó el 49,865% de los apoyos.

Proclamación General de Resultados de la Elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, en el marco de las Elecciones Generales #EG2026. 🗳️#TuVotoSeRespeta

JNE: 95 años custodiando la voluntad popular pic.twitter.com/WfSRkKn1V1 — JNE Perú (@JNE_Peru) July 3, 2026

En este sentido, señalaron que la resolución de la máxima autoridad electoral se emitió tras desestimar los recursos de nulidad e impugnaciones presentados por el entorno de Sánchez, quien había denunciado supuestas irregularidades en el voto exterior sin consignar pruebas fehacientes. El retraso de casi un mes para la confirmación de los resultados oficiales respondió a la compleja logística del sistema de escrutinio peruano, el cual exige el traslado físico de las actas y la revisión exhaustiva de aquellas que presentaran inconsistencias.

El Presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que la autoridad que hoy se ha proclamado nace exclusivamente de la voluntad soberana de millones de peruanos que mediante el sufragio han decidido libremente. "Esa decisión soberana merece ser respetada y protegida", remarcó. pic.twitter.com/LnyS21p6b3 — JNE Perú (@JNE_Peru) July 3, 2026

En los próximos días recibirá las credenciales

Por otro lado, expertos políticos señalaron que este triunfo marca el retorno del fujimorismo al Poder Ejecutivo después de casi 26 años, cerrando un ciclo desde la renuncia de su padre, Alberto Fujimori, en el año 2000.

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Recordaron que Keiko Fujimori logra acceder a la jefatura del Estado en lo que representó su cuarto intento presidencial consecutivo, habiendo perdido los balotajes previos de 2011, 2016 y 2021 por brechas cuantitativas igualmente milimétricas en un padrón de más de 27 millones de electores habilitados.

Por último, la agenda oficial establece que Fujimori recibirá sus credenciales gubernamentales el próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional de Lima, para posteriormente asumir formalmente su mandato de cinco años (2026-2031) el 28 de julio, coincidiendo con las fiestas patrias.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

La mandataria electa, quien estará acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres en las vicepresidencias, reiteró que asumirá el cargo con humildad y que su prioridad absoluta será combatir de frente al crimen organizado en todo el territorio nacional.

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