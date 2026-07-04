Fallece migrante alemán bajo custodia del ICE por complicaciones de salud

Texas.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó formalmente el fallecimiento del ciudadano alemán, mientras permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias en el Valley Baptist Medical Center de Harlingen, Texas.

En un comunicado se conoció que el detenido identificado como Adrian Andreas Florian, de 85 años de edad. Las causas clínicas oficiales quedan a la espera de los resultados de la autopsia de ley.

Detallaron que los registros oficiales indican que el extranjero fue interceptado en agosto de 2025 en el Puente de la Solidaridad Colombia, en Laredo, donde fue declarado inadmisible por carecer de visado válido.

Tenía demencia senil

Asimismo, señalaron que debido a su avanzado estado de demencia senil, deterioro cognitivo, úlceras crónicas e hipertensión arterial, el ICE había ordenado su traslado desde octubre a un centro especializado de asistencia médica y rehabilitación para que recibiera supervisión profesional constante.

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En este sentido, en el comunicado, indicaron que en estricto cumplimiento con los protocolos de la agencia federal, las Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) notificaron del suceso al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General y al Consulado General de Alemania, garantizando los canales diplomáticos pertinentes.

Por último, reiteraron que la institución reafirmó su compromiso con el resguardo humanitario, recordando que todos los internos reciben evaluaciones médicas completas en las primeras horas de su detención.

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