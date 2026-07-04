Continúa la búsqueda desesperada de sobrevivientes en La Guaira

Caracas.- El balance de la tragedia ocasionada por los dos potentes terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela continúa agravándose, ya que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó de manera oficial que el número de fallecidos aumentó a 2.645 personas, mientras que la cantidad de heridos se elevó drásticamente a 12.666.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el Ministerio de Educación anunció que Venezuela retomará las actividades escolares a partir del próximo lunes 6 de julio, pero únicamente en las regiones que no sufrieron el impacto de los sismos.

Según el comunicado emitido por la cartera institucional, las clases se reanudarán en los estados cuya infraestructura no presente daños visibles, con el propósito de resguardar la integridad física de los estudiantes y el personal docente. Por el contrario, las actividades académicas seguirán completamente suspendidas en las localidades golpeadas por la catástrofe.

Piden ayuda en las zonas afectadas

Por otro lado, a través de las redes sociales, se ha podido evidenciar que el desánimo y la angustia crecen entre los ciudadanos tras cumplirse 10 días de los devastadores movimientos telúricos.

Y es que a pesar del tiempo transcurrido, los familiares de las víctimas luchan por mantener la esperanza y exigen a las autoridades que no cesen las labores de rescate. La presión social se concentra en la región costera de La Guaira, identificada como la zona más afectada del país, donde los equipos de emergencia civiles y militares continúan intentando localizar personas con vida atrapadas bajo los escombros, una tarea que se torna cada vez más compleja y desafiante.

🔴 #URGENTE | Localizan a 21 personas con vida debajo de los escombros del terremoto en La Guaira, Venezuela.pic.twitter.com/fsU3IR0b4N — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 3, 2026

Ante esto, la comunidad ha solicitado con urgencia un reforzamiento de las cuadrillas de búsqueda y mayor apoyo de maquinaria pesada para la remoción de las estructuras colapsadas.

La búsqueda de Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira, continúa más de una semana después del terremoto. Los equipos de rescate trabajan en condiciones de extrema dificultad por el riesgo de derrumbe de la estructura de doce pisos. Los… pic.twitter.com/CJzIeC6vZA — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 4, 2026

OMS coordina el envío de ayuda médica

Frente a la gravedad de la situación en el terreno, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha activado un plan de contingencia internacional para auxiliar al país.

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El Director General del organismo, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su profunda preocupación por el desastre y detalló que la OMS se encuentra coordinando Equipos Médicos de Emergencia en las zonas afectadas para brindar atención especializada en traumas y apoyar al sistema de salud nacional en el mantenimiento de los servicios asistenciales básicos.

Last week's earthquake in #Venezuela has left more than 2300 people dead, over 5000 injured and nearly 16,000 homeless. As search and rescue operations transition to recovery, the death toll is expected to rise.@WHO is coordinating Emergency Medical Teams on the ground to… pic.twitter.com/PpoZQIONSY — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 3, 2026

Detalló que se han entregado de manera inicial más de seis toneladas métricas de suministros médicos de emergencia, y se confirmó que un cargamento adicional con 28 toneladas métricas de insumos ya se encuentra en ruta hacia el territorio venezolano.

Asimismo, destacó que el organismo aprobó la liberación de 1,5 millones de dólares provenientes de su Fondo de Contingencia para Emergencias para mitigar los costos operativos de la asistencia médica.

Por último, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que las operaciones de búsqueda están transitando hacia una dolorosa fase de recuperación, por lo que es previsible que el número de muertes siga incrementándose.

El alto funcionario enfatizó de manera contundente que esta catástrofe natural viene a recrudecer una situación humanitaria que ya era grave en Venezuela, ejerciendo una presión extrema y sin precedentes sobre la debilitada infraestructura hospitalaria del país.

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