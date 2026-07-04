Argentina y Colombia ya están en los octavos de final

Miami.- La selección de Argentina selló una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 3-2 a Cabo Verde en un extenuante partido que se extendió hasta los 120 minutos en la sede de Miami.

El astro Lionel Messi abrió la cuenta al minuto 29, alcanzando la cifra histórica de 20 goles en Copas del Mundo y consolidándose en la tabla de artilleros del actual torneo con siete dianas. Pese a la resistencia africana, que logró empatar dos veces el marcador, un gol en propia puerta de Diney Borges al minuto 111 decretó la victoria albiceleste.

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A través de varios medios de comunicación se conoció tras el pitazo final, el estratega argentino Lionel Scaloni admitió el enorme desgaste de sus dirigidos y elogió abiertamente el nivel competitivo de Cabo Verde, asegurando que quedar eliminados en esta instancia «hubiera sido una locura».

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Con este resultado, el vigente campeón del mundo se trasladará a la ciudad de Atlanta para medirse el 7 de julio contra la selección de Egipto, escuadra que logró un histórico pase por la vía de los penales (2-4) ante Australia, destacando la genialidad de Mohamed Salah al cobrar su tiro al estilo ‘Panenka’.

🇦🇷 Argentina have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Colombia asegura su presencia en el Mundial

Por otra parte, en la sede de Kansas City, la selección de Colombia aseguró su presencia en la ronda de los 16 mejores al vencer por la mínima diferencia (1-0) a Ghana.

Colombia claim the last spot in the Round of 16 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Un gol tempranero del mediocampista Jhon Arias en el minuto 14 bastó para reflejar la superioridad táctica del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, el cual dominó las acciones del compromiso pese a mantener en el banquillo de suplentes a James Rodríguez durante la segunda mitad del cotejo.

🇨🇴 Colombia have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

El combinado cafetero celebró con júbilo este triunfo que marca su regreso a las fases decisivas de un Mundial, disipando los fantasmas tras su ausencia en la edición de Catar 2022.

La delegación colombiana emprenderá viaje de inmediato hacia la ciudad de Vancouver para disputar el partido de octavos de final el próximo martes frente a Suiza, combinado que previamente había despachado a la escuadra de Argelia.

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