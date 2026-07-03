Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Monroe intensificó las investigaciones sobre dos tiroteos registrados durante la madrugada del 27 de junio y solicitó la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables. Ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia en distintos sectores de la ciudad y, aunque ninguno dejó personas heridas, las autoridades consideran que la violencia armada representa un grave riesgo para la seguridad pública.

El primer incidente ocurrió alrededor de las 12:25 a.m. en la cuadra 700 de Maurice Street, donde varios disparos impactaron contra un vehículo que se encontraba ocupado. Las personas que viajaban en el automóvil resultaron ilesas, pese a la cantidad de proyectiles dirigidos hacia el vehículo.

Como parte de las investigaciones, los detectives determinaron que un automóvil de color oscuro circuló desde Green Street hasta Maurice Street poco antes del ataque. Después del tiroteo, el vehículo abandonó el lugar por Sunset Drive y posteriormente tomó Church Street, según la reconstrucción preliminar realizada por los investigadores.

Lee también: Policía de Monroe busca a mujer desaparecida

Horas más tarde, aproximadamente a las 3:38 a.m., oficiales respondieron a un segundo reporte de disparos en la cuadra 1700 de Icemorlee Street. Al llegar al lugar, iniciaron las averiguaciones y establecieron que tres personas se aproximaron al complejo de apartamentos ubicado en Labon Street y abrieron fuego contra un grupo de personas que permanecía reunido en el estacionamiento.

A pesar de la intensidad del ataque y del número de disparos efectuados, ninguna persona recibió impactos de bala. Tras cometer el hecho, los sospechosos escaparon en la misma dirección desde la que habían llegado, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado arrestos relacionados con el caso.

Los investigadores consideran que las grabaciones de cámaras de vigilancia y de timbres inteligentes podrían aportar información determinante para reconstruir la secuencia de ambos incidentes. Por ello, solicitaron a residentes y propietarios de negocios ubicados en las zonas de Maurice Street, Green Street, Sunset Drive, Church Street, Icemorlee Street y Labon Street revisar cualquier video captado durante las primeras horas de la mañana del 27 de junio.

La Policía señaló que incluso imágenes aparentemente irrelevantes podrían ayudar a identificar vehículos, personas o movimientos relacionados con los ataques.

Además del llamado para aportar evidencia, el Departamento de Policía de Monroe instó a la población a rechazar la violencia armada y a colaborar activamente con las investigaciones. Las autoridades destacaron que la cooperación ciudadana resulta fundamental para resolver este tipo de delitos y prevenir nuevos hechos que pongan en peligro a los vecinos.

Lee también: Buscan a sospechoso por robo de joyas de alto valor en una tienda de Monroe

El jefe de la Policía de Monroe, Bolen, afirmó que el uso irresponsable de armas de fuego amenaza la integridad de personas inocentes y aseguró que la institución continuará investigando ambos casos hasta identificar a los responsables. También reiteró que la participación de la comunidad constituye una pieza clave para fortalecer la seguridad y evitar que este tipo de actos violentos se normalicen en la ciudad.

Las personas que posean información relacionada con cualquiera de los dos tiroteos pueden comunicarse con el Departamento de Policía de Monroe a través del número 704-282-4700. Según las autoridades, cualquier dato, por pequeño que parezca, podría contribuir al avance de las investigaciones.

Video: Asistentes disfrutaron en el Festival Latino Monroe 2024