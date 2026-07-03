¿Quieres ser astronauta por un año? La NASA abre postulaciones

Washington.- La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció el inicio del proceso de reclutamiento de ciudadanos que deseen participar en su próxima gran misión de simulación de espacio profundo.

En un comunicado explicaron que el ambicioso proyecto de investigación, programado para comenzar sus operaciones de aislamiento en el Centro Espacial Johnson en Houston en agosto de 2027, someterá a los voluntarios seleccionados a vivir y trabajar durante un año entero bajo las condiciones extremas e hiper-aisladas que afrontarán los astronautas reales.

Señalaron que el programa, bautizado formalmente como el Análogo de Exploración de la Luna y Marte, fusiona elementos metodológicos clave de los antiguos proyectos HERA (Análogo de Investigación de Exploración Humana) y CHAPEA (Análogo de Exploración de la Salud y el Rendimiento de la Tripulación).

Ver más: Anuncian el lanzamiento de SpaceX CRS-34

Deberán superar exhaustivos filtros físicos y psicológicos

Destacaron que bajo esta nueva modalidad integrada, los investigadores utilizarán la estructura HERA para recrear las condiciones operativas de una nave espacial en tránsito y el módulo CHAPEA como base de superficie planetaria, permitiendo evaluar el desgaste físico y mental de la tripulación en un ciclo completo de viaje interplanetario.

Los participantes seleccionados deberán superar exhaustivos filtros físicos y evaluaciones psicológicas previas. Durante los doce meses de encierro, los voluntarios realizarán caminatas espaciales simuladas en entornos virtuales, operarán vehículos de exploración robótica (rovers) en terrenos controlados fuera del hábitat principal y gestionarán tareas diarias bajo estrictas limitaciones de recursos y demoras en las comunicaciones, todo ello sin salir del planeta Tierra.

Asimismo, los datos e interpretaciones científicas recabadas por el Programa de Investigación Humana de la NASA serán fundamentales para el diseño de tecnologías de soporte de vida, hardware espacial y protocolos médicos de emergencia.

Por último, la agencia espacial detalló que los resultados de este experimento no solo optimizarán las condiciones de seguridad para las futuras misiones tripuladas Artemis, sino que asentarán las bases logísticas para establecer una presencia humana permanente en la Base Lunar y planificar el primer viaje tripulado hacia la superficie de Marte.

Vídeo: CMPD Celebra la herencia hispana fortaleciendo lazos con la Comunidad