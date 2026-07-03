Portugal elimina a Croacia y sella el adiós mundialista de Luka Modric

Toronto.- En un compromiso cargado de dramatismo disputado en Toronto, la selección de Portugal aseguró su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Croacia con un gol agónico en el tiempo de prolongación.

Este resultado no solo mantiene con vida el sueño mundialista de los lusos, sino que escribe el punto final de la legendaria trayectoria del mediocampista Luka Modric en las máximas citas del balompié.

A través de diversos medios de comunicación se conoció que el marcador se inauguró en la segunda mitad cuando el croata Ivan Perisic adelantó a los suyos en el minuto 53. No obstante, la reacción lusa no se hizo esperar: el capitán Cristiano Ronaldo emparejó las acciones desde el punto penal al 68′, firmando así su tercera anotación en esta Copa del Mundo y el undécimo gol de su cuenta personal a lo largo de las seis ediciones mundialistas que ha disputado a sus 41 años. Cuando el empate parecía definitivo, el atacante Gonçalo Ramos apareció en el minuto 94 (90+4′) para conectar un certero cabezazo que selló la remontada portuguesa.

Los minutos finales rozaron la locura absoluta. En el suspiro final del añadido (minuto 90+13′), el defensor croata Josko Gvardiol desató la euforia de su banca al anotar lo que parecía el empate definitivo; sin embargo, el árbitro noruego Espen Eskas anuló la jugada tras revisar el VAR y certificar una posición adelantada. Modric lideró las airadas protestas contra el principal, pero la decisión se mantuvo firme en un extenso compromiso que se prolongó de manera inédita hasta el minuto 118 de tiempo corrido.

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Suiza despacha a Argelia y sella su clasificación

Por otro lado, en la sede de Vancouver, la selección de Suiza exhibió su jerarquía al derrotar cómodamente 2-0 a Argelia, asegurando su presencia en la ronda de los 16 mejores del torneo norteamericano.

Con esta victoria, el conjunto apodado «La Nati» ratifica su constancia internacional al alcanzar los octavos de final por cuarto Mundial consecutivo, una barrera psicológica que buscarán romper para emular lo hecho en la edición de 1954, cuando fueron anfitriones y avanzaron a cuartos. Los europeos ahora esperan pacientemente al ganador del cruce entre Colombia y Ghana.

🎟️ Switzerland punches its ticket to the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

El planteamiento táctico de Suiza funcionó a la perfección gracias a su capacidad para golpear en los albores de cada tiempo. La cuenta se abrió apenas en el minuto 10 por obra de Breel Embolo, quien solo tuvo que empujar el balón a las redes tras una brillante genialidad individual de Johan Manzambi, considerado una de las grandes revelaciones juveniles del certamen tras desbordar desde la mitad de la cancha hasta la línea de fondo.

🇨🇭 Switzerland have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

La estocada definitiva llegó al inicio del complemento, concretamente en el minuto 46, cuando Dan Ndoye cazó un rebote de la zaga argelina en la frontal del área y sacó un potente derechazo cruzado que dejó sin opciones al guardameta Luca Zidane.

Aunque el combinado norteafricano intentó adelantar líneas para recortar distancias, el arquero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, controló con solvencia los pocos avisos de peligro. El marcador pudo ser incluso más abultado para Suiza, pero Fabian Rieder desperdició una oportunidad clara frente al arco en los últimos pasajes del encuentro.

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