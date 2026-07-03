Organizador de red de contrabando humano enfrenta cadena perpetua

Texas.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que un ciudadano de origen guatemalteco se declaró culpable ante los tribunales federales de EE. UU. por su participación directa como organizador en la tragedia de contrabando humano de 2022 en San Antonio, Texas, la cual provocó la muerte masiva de 53 migrantes y dejó a otros 11 heridos.

En un comunicado, indicaron que el detenido identificado como Miranda-Orozco, quien admitió haber coordinado la logística de transporte y alojamiento de las víctimas a lo largo de una ruta transnacional que conectó a Guatemala, México y los Estados Unidos.

El expediente judicial detalla que el fatídico incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque de carga fue localizado abandonado con 64 extranjeros hacinados en su interior, quienes viajaron aproximadamente 156 millas desde Laredo hasta San Antonio bajo temperaturas que superaron los 90°F y sin un sistema de aire acondicionado funcional.

Asimismo, acotaron que los cuerpos de rescate declararon a 48 personas muertas en el lugar, mientras que otras cinco fallecieron poco después en centros hospitalarios; entre las víctimas mortales se encontraban seis menores de edad y al menos una mujer embarazada.

Defendant Who Was Extradited from Guatemala Pleads GUILTY for Involvement in 2022 Mass Casualty Alien Smuggling Event “This case highlights that immigration offenses and alien smuggling have far-reaching impacts. Here, 53 people lost their lives. Targeting those involved in… pic.twitter.com/KvvEIybJ69 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) July 2, 2026

Fue deportado en varias oportunidades

Por otro lado, el asistente del Fiscal General de la División Criminal del DOJ, A. Tysen Duva «Miranda-Orozco era un organizador clave en una compleja red de contrabando que priorizó las ganancias monetarias y puso en peligro vidas humanas», aseveró, reiterando que la persecución de estos delitos transfronterizos se mantiene como una de las máximas prioridades de la institución.

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Mientras, que el Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, enfatizó que la declaración de culpabilidad representa un paso firme hacia la justicia para las 64 familias afectadas, enviando un mensaje claro de que los responsables no tendrán dónde esconderse.

Recordaron que Miranda-Orozco había sido capturado en territorio guatemalteco durante agosto de 2024 en medio de un operativo masivo de allanamientos, siendo finalmente extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2025. Tras admitir su responsabilidad en los cargos de conspiración y complicidad en contrabando con resultado de muerte y lesiones graves, el acusado conocerá su sentencia definitiva el próximo 8 de octubre de 2026, enfrentando una pena máxima de cadena perpetua.

Por último, señalaron que las investigaciones fueron coordinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (JTFA), un esfuerzo conjunto entre el DOJ y el DHS dedicado a desmantelar los liderazgos de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales en las Américas.

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