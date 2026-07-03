Noches de cine en Mooresville con películas gratuitas al aire libre

Mooresville, NC.- Mooresville Movie Nights es un ciclo de películas gratuitas al aire libre que se proyectan en Liberty Park, 255 E Iredell Avenue, Mooresville, Carolina del Norte.
Habrá puestos de comida local. Trae una manta o una silla de jardín para disfrutar de la película.
Programación de Noches de Cine en Mooresville 2026
Zootopia 2
Viernes 24 de julio de 2026
- Camiones de comida: 7:30 p. m.
- Inicio de la película: 8:30 p. m.
Sinopsis: Judy Hopps y Nick Wilde regresan para enfrentar un nuevo caso que pondrá a prueba su ingenio y su amistad. La aventura los llevará a descubrir nuevos lugares de Zootopia mientras intentan resolver un misterio que amenaza la armonía de la ciudad.
GOAT
Viernes 28 de agosto de 2026
- Camiones de comida: 7:30 p. m.
- Inicio de la película: 8:30 p. m.
Sinopsis: Una cabra soñadora desafía todos los obstáculos para alcanzar un objetivo que muchos consideran imposible. La historia combina humor, aventura y valiosas lecciones sobre la perseverancia, la confianza y el trabajo en equipo.
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Hocus Pocus
Viernes 23 de octubre de 2026
- Camiones de comida: 6:30 p. m.
- Inicio de la película: 8:30 p. m.
Sinopsis: Tres brujas regresan accidentalmente a Salem durante la noche de Halloween y provocan una serie de situaciones tan divertidas como caóticas. Un grupo de jóvenes intentará detenerlas antes de que cumplan su plan y alteren la tranquilidad de la ciudad.