Charlotte, NC.- Los Chicago White Sox anunciaron que el lanzador derecho de los Charlotte Knights, Jairo Iriarte, es el Lanzador del Mes de las Ligas Menores en junio. Iriarte es el segundo lanzador de los Knights en recibir este galardón, después de que Hagen Smith lo obtuviera en abril.

Jairo Iriarte Named White Sox Minor League Pitcher of the Month 📰: https://t.co/Ej5qCKAlBk — Charlotte Knights (@KnightsBaseball) July 2, 2026

Iriarte se unió al roster de Charlotte procedente de la Doble-A de Birmingham el 2 de junio. Desde entonces, el oriundo de La Guaira, Venezuela, participó en ocho juegos y es uno de los mejores lanzadores de la Liga Internacional durante ese período.

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Jairo tuvo una marca de 1-0 con una efectividad de 1.26 en sus ocho apariciones en junio. Iriarte lanzó 14.1 entradas, permitió seis hits, ponchó a 15, registró un WHIP de 0.91 y limitó a los oponentes a un promedio de bateo de .130.

Iriarte fue adquirido por los Chicago White Sox en un intercambio con los San Diego Padres en 2024 y buscará mantener su excelente forma con los Knights durante la gira de esta semana en Memphis.

Los White Sox también anunciaron al receptor Boston Smith como su Jugador del Mes de las Ligas Menores. Smith fue ascendido de la Clase A Avanzada Winston-Salem a la Clase Doble A Birmingham el 1 de julio.

Con información de Charlotte Knights

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