ICE deporta a Honduras a un miembro de la MS-13 vinculado al Cártel del Noreste

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) confirmó que la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) logró la expulsión formal del territorio estadounidense de Isaías José Rodríguez-Manzanares.

En un comunicado explicaron que el detenido de nacionalidad hondureña, es un miembro confeso de la temida pandilla MS-13 y mantenía vínculos operativos directos con la organización delictiva mexicana conocida como el Cártel del Noreste.

Asimismo, señalaron que el historial delictivo de Rodríguez-Manzanares en el país se remonta a enero de 2024, cuando fue interceptado por la policía de Irving por una infracción menor; sin embargo, las autoridades migratorias de la administración previa declinaron tomar acciones inmediatas para detenerlo.

Acotaron que posteriormente, en junio de 2025, fue capturado por la policía de Colleyville por cargos de fabricación y distribución de sustancias controladas, así como por portación ilegal de armas, siendo sentenciado en diciembre de ese mismo año a dos años de prisión tras declararse culpable de un cargo reducido por posesión de drogas.

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Deportado a Honduras

Por otro lado, indicaron que una vez completada su condena en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, el pandillero fue transferido a la custodia del ICE el 20 de mayo de 2026. Tras recibir una orden final de remoción por parte de un Juez de Inmigración a inicios de junio, los agentes federales hicieron efectiva su deportación hacia Honduras.

La Secretaria Adjunta en funciones, Lauren Bis, aplaudió el procedimiento señalando que «gracias a los agentes del ICE, este delincuente ilegal está FUERA de nuestro país. Las fuerzas del orden de Texas cooperaron estrechamente con nosotros para remover esta amenaza a la seguridad pública».

La funcionaria aprovechó la oportunidad para contrastar la efectividad actual con las omisiones del pasado, resaltando que la colaboración de los gobiernos locales con el ICE es un pilar indispensable para la protección comunitaria.

Bis precisó que las estadísticas de la agencia no mienten, recordando que casi el 70% de las detenciones realizadas por el ICE involucran a extranjeros indocumentados que arrastran acusaciones o condenas previas por crímenes en EE. UU., y ratificó la política de tolerancia cero frente a pandilleros y terroristas.

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