EE.UU. investigará a corporaciones petroleras por precios de la gasolina

Washington.- La División Antimonopolio del Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) advirtió a las empresas infractoras de la ley, notificando que mantienen un monitoreo riguroso sobre los mercados petroleros y los precios de los combustibles.

En un comunicado ambas agencias federales aseguraron que implementarán todas las medidas legales pertinentes para frenar cualquier conducta ilícita o monopólica que esté contribuyendo de forma artificial al encarecimiento de la gasolina.

Destacaron que como parte de esta ofensiva institucional, las agencias enviaron una carta formal a los fiscales generales Estatales, instándolos a iniciar investigaciones y ejercer acciones de cumplimiento bajo sus respectivas leyes locales antimonopolio y de protección al consumidor.

Asimismo, señalaron que el llamado a la acción enfatiza la urgencia de exigir responsabilidades a aquellas corporaciones que estén manipulando los precios de venta al por menor o coludiendo de forma secreta con sus competidores en el mercado de hidrocarburos.

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Trabajan con los aliados

Al respecto, el Fiscal General Adjunto, Stanley Woodward, señaló que «una energía asequible es esencial para una economía estadounidense próspera. La División Antimonopolio está comprometida a trabajar junto a nuestros aliados estatales para proteger a los consumidores de comportamientos anticompetitivos».

Además, el funcionario ratificó que el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para garantizar que las empresas rindan cuentas por manipular ilegalmente el mercado.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier sospecha de fraude o concertación de precios ante el Centro de Denuncias Ciudadanas de la División Antimonopolio (888-647-3258) o mediante sus plataformas web oficiales.

El DOJ destacó que podría otorgar recompensas financieras significativas a las personas que aporten información crucial sobre delitos antimonopolio, mientras que la FTC mantendrá habilitado su portal ReportFraud.ftc.gov para canalizar reportes sobre prácticas comerciales engañosas o desleales.

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