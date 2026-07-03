EE.UU. consolida histórica compra de seis buques rompehielos

Washington.- La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) anunció la finalización y adjudicación definitiva de dos mega contratos destinados al desarrollo y entrega de seis Arctic Security Cutters (ASC), una clase completamente nueva de buques rompehielos polares diseñados estratégicamente para consolidar y defender la posición geopolítica y económica de la nación en la región ártica.

De acuerdo en un comunicado los términos financieros negociados, la firma estadounidense Bollinger Shipyards Lockport, con sede en Luisiana, estará a cargo de la construcción de cuatro buques ASC por un valor aproximado de $2.2 mil millones.

Detallaron además que la constructora naval finlandesa Rauma Marine Constructions asumirá la fabricación de las dos embarcaciones restantes, bajo un contrato valorado en $1.1 mil millones. Las planificaciones iniciales arrancaron a finales de 2025 y, tras cerrar los detalles técnicos, se estableció que la primera unidad se entregará en 2028, completando la flotilla total para el año 2031.

«El futuro de Estados Unidos en el Ártico exige fuerza, capacidad y resolución», declaró el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien agradeció formalmente las directrices presupuestarias del presidente Donald Trump para concretar esta inversión estratégica.

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Salvaguardar los recursos vitales

Por otro lado, señalaron que las autoridades navales precisaron que estas naves dotarán al país de la capacidad operativa necesaria para salvaguardar los recursos vitales del pueblo estadounidense y disuadir de forma efectiva las maniobras de adversarios internacionales.

Por su parte, el comandante de la Guardia Costera, almirante Kevin E. Lunday, calificó la firma como una acción decisiva para neutralizar las agresivas acciones económicas y militares que potencias extranjeras despliegan en el norte.

El programa general de los ASC se financia mediante una histórica partida de $25 mil millones proveniente de la Reconciliación Presupuestaria del Año Fiscal 2025, y representa el cumplimiento de la promesa presidencial de expandir la flota polar estadounidense hasta alcanzar un total de 11 rompehielos de última generación, impulsando de paso la transferencia tecnológica hacia los astilleros norteamericanos.

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