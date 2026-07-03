Charlotte, NC.- ¡Prepare sus botas y sombreros de vaquero! El Cook Out Summer Shootout trae el Salvaje Oeste al Charlotte Motor Speedway para la Noche de Vueltas y Lazos el martes 7 de julio.

A falta de tan solo cuatro rondas para el final de la 33ª temporada del Cook Out Summer Shootout, los pilotos continuarán su búsqueda de los campeonatos de verano mientras los aficionados disfrutan de una velada con temática del Oeste repleta de entretenimiento para toda la familia en todo el recinto.

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Los aficionados podrán poner a prueba sus habilidades con juegos y actividades interactivas mientras disfrutan de una noche de carreras de autos clásicos con Legends Cars y Bandoleros. Quienes lleguen vestidos con su atuendo vaquero favorito recibirán un descuento de $5 en la entrada.

A medida que la lucha por el campeonato de verano entra en su recta final, cada posición y cada punto cobran mayor importancia. Los pilotos de las ocho divisiones buscarán escalar posiciones en la clasificación mientras la batalla por los títulos de la temporada se intensifica bajo los focos.

Pilotos a seguir

Tras tres rondas completadas y con la lucha por el campeonato empezando a definirse, varios pilotos se han consolidado como aspirantes desde el principio gracias a sus victorias y a sus resultados consistentes.

Ryan Hoffacker (Bandoleros Principiantes)

Hoffacker se ha consolidado como uno de los competidores más consistentes de la división, con dos victorias y cinco puestos entre los cinco primeros en las primeras seis rondas. El oriundo de Charlotte llega a la Ronda 7 con grandes posibilidades de ganar el campeonato, a medida que la temporada se acerca a su fin.

Braden Scott (VP Racing Fuels Semi-Pro)

Tras conseguir tres victorias con Chargers al inicio de la temporada, Scott dio el salto a la altamente competitiva división Semi-Pro en la sexta ronda. El joven piloto impresionó con un sólido debut frente a más de 30 competidores y buscará seguir ganando impulso en su segunda participación en Semi-Pro.

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Sobre el Cook Out Summer Shootout

El Cook Out Summer Shootout, que celebra su 33.ª temporada, es un evento de velocidad que consta de 10 carreras con ocho divisiones de Legends Cars y Bandoleros. Las carreras se llevan a cabo todos los martes por la noche bajo las luces, y durante todo el verano se disputan puntos para el campeonato.

Información sobre entradas

Las entradas cuestan solo $13; los niños menores de 12 años entran gratis. ¡Done un alimento enlatado a Drive Out Hunger y obtén $2 de descuento en tu entrada para Cook Out Summer Shootout! Para entradas, horarios y más detalles sobre todo lo que sucede en Charlotte Motor Speedway, visita https://www.charlottemotorspeedway.com/tickets

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Con información Charlotte Motor Speedway

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