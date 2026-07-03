Charlotte, NC.- Con motivo de las celebraciones del 4 de julio, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) emitió un llamado a la comunidad para que disfrute de la festividad de manera responsable y evite prácticas que puedan poner en riesgo la vida de otras personas. Entre las principales advertencias, la institución enfatizó el peligro que representan los disparos al aire, una conducta que cada año genera accidentes, daños materiales e incluso víctimas fatales.

Shooting into the air is not a celebration – it is a danger. Bullets do not just disappear; every bullet fired skyward comes down with the same force it went up. It is not a victimless action. Falling rounds can damage homes, cars and even injure or kill someone blocks away.… pic.twitter.com/dXGTMP1Ldf — CMPD News (@CMPD) July 2, 2026

Las autoridades recordaron que disparar un arma de fuego hacia el cielo no constituye una forma segura de celebrar. Cada proyectil que asciende inevitablemente regresa a tierra con suficiente velocidad para causar lesiones graves o provocar una tragedia. Una bala perdida puede impactar viviendas, vehículos o personas que se encuentran a varias cuadras del lugar desde donde alguien efectuó el disparo.

El CMPD insistió en que esta práctica pone en peligro a familias enteras que participan en reuniones, eventos al aire libre o celebraciones privadas. Muchas víctimas de balas perdidas nunca tuvieron relación con quien accionó el arma, lo que convierte este comportamiento en un riesgo completamente evitable.

Las autoridades también señalaron que una celebración responsable protege tanto a quienes participan en las festividades como al resto de la comunidad. La colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir incidentes y garantizar un ambiente seguro durante una de las fechas con mayor cantidad de reuniones familiares y actividades públicas en Estados Unidos.

Además de desalentar los disparos al aire, el departamento recordó que cualquier uso imprudente de armas de fuego puede derivar en consecuencias legales, investigaciones policiales y responsabilidades penales cuando una acción causa lesiones o pérdidas humanas.

Durante el 4 de julio, miles de personas asistirán a espectáculos de fuegos artificiales, reuniones comunitarias y encuentros familiares. Por ello, las autoridades invitan a todos los residentes a actuar con prudencia y priorizar la seguridad por encima de cualquier tradición o costumbre que represente un peligro.

Recomendaciones para celebrar un 4 de julio seguro

Evite realizar disparos al aire o manipular armas de fuego durante las celebraciones.

Asista únicamente a espectáculos de fuegos artificiales organizados por profesionales cuando sea posible.

Si utiliza fuegos artificiales permitidos en su localidad, siga todas las instrucciones del fabricante y mantenga una distancia segura.

Supervise en todo momento a los niños cerca de fuegos artificiales, parrillas y fogatas.

No conduzca bajo los efectos del alcohol o de sustancias que afecten la capacidad de reacción. Designe un conductor responsable o utilice transporte alternativo.

Mantenga agua o un extintor cerca si enciende fuegos artificiales o realiza una parrillada.

Lee también: Protege a tus mascotas durante las celebraciones del 4 de julio

Respete las indicaciones de la policía y de los organizadores de eventos públicos.

Reporte de inmediato cualquier situación peligrosa o actividad sospechosa a las autoridades.

El CMPD reiteró que una celebración responsable permite que toda la comunidad disfrute del Día de la Independencia sin lamentar incidentes que pueden prevenirse con decisiones conscientes. La institución recordó que la mejor manera de conmemorar la fecha consiste en compartir con familiares y amigos, proteger a quienes nos rodean y actuar siempre con responsabilidad.

Video: Cuidado con los fuegos artificiales este 4 de julio