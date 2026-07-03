Goldsboro, NC.- Las autoridades de Goldsboro, Carolina del Norte, arrestaron a un hombre de 20 años de edad como parte de una investigación relacionada con la presunta explotación sexual de una menor. El procedimiento forma parte de los esfuerzos permanentes del Departamento de Policía de Goldsboro y de la Fuerza de Tareas de Delitos Contra Niños en Internet (ICAC), coordinada por la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI), para combatir los delitos que afectan a niños y adolescentes.

De acuerdo con el comunicado oficial, los investigadores ejecutaron una orden de registro el 2 de julio de 2026 en una vivienda ubicada en la cuadra 100 de South Georgia Avenue, en Goldsboro. La diligencia respondió a una investigación que ya se encontraba en curso por presuntos hechos relacionados con la explotación sexual infantil.

Durante el allanamiento, los agentes localizaron y confiscaron numerosos archivos digitales que, según las autoridades, contenían material de abuso sexual infantil. Los investigadores incorporaron las evidencias al expediente mientras continúan con las diligencias correspondientes para determinar el alcance del caso.

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Como resultado de la investigación, las autoridades arrestaron al sospechoso sin que se registraran incidentes durante el procedimiento. Posteriormente, los agentes trasladaron al detenido al Centro de Detención del Condado Wayne, donde quedó recluido con una fianza garantizada de 75.000 dólares, a la espera de su primera comparecencia ante el tribunal.

La Policía identificó al detenido como Jakari Vick, de 20 años y residente de Goldsboro. La Fiscalía le atribuye seis cargos de explotación sexual de un menor en segundo grado. Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre la presunta víctima ni sobre otros aspectos de la investigación, con el fin de proteger la integridad del proceso y la privacidad de los menores involucrados.

El Departamento de Policía de Goldsboro reiteró que mantiene un compromiso permanente con la protección de la niñez y con la persecución de quienes presuntamente participan en delitos de explotación o victimización de menores. La institución destacó que el trabajo conjunto con la Fuerza de Tareas ICAC del SBI fortalece la capacidad de identificar a los responsables, reunir evidencia digital y brindar protección a niños y adolescentes en todo el estado.

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Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones relacionadas con la explotación infantil. Cualquier persona que posea información sobre este tipo de delitos puede comunicarse con el Departamento de Policía de Goldsboro o con la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte.

Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades no descartan nuevas diligencias conforme avancen los análisis de las evidencias electrónicas incautadas. Como en todo proceso penal, los cargos anunciados constituyen acusaciones formales y el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad conforme a la ley.

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