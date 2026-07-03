Charlotte, NC.- La comunidad venezolana en Charlotte se reunirá este domingo 5 de julio para conmemorar los 215 años de la Independencia de Venezuela en una ceremonia que combinará el homenaje a la fecha patria con un mensaje de solidaridad hacia las personas afectadas por los recientes terremotos que golpearon al país.

La actividad reunirá a organizaciones comunitarias, autoridades locales y miembros de la diáspora venezolana en un espacio dedicado a recordar uno de los acontecimientos más importantes de la historia nacional, al tiempo que ofrecerá un momento de reflexión por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela.

El evento cuenta con la organización del Comité de Fiestas Patrias y Tradiciones de Charlotte, en conjunto con la Ciudad de Charlotte, el Centro Comunitario Aldersgate (ACC), Venezolanos in the Carolinas y La Iniciativa Libre, organizaciones que trabajan de manera permanente con la comunidad venezolana establecida en Carolina del Norte.

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La ceremonia comenzará a las 12:00 del mediodía en las instalaciones del Centro Comunitario Aldersgate (ACC), ubicado en 5338 Nations Ford Road, Charlotte, Carolina del Norte. Los organizadores esperan la participación de familias venezolanas, representantes de distintas organizaciones y residentes de la ciudad interesados en acompañar la conmemoración.

Este año, la conmemoración tendrá un significado especial debido a las consecuencias del doble terremoto registrado en Venezuela durante el mes de junio, una tragedia que dejó miles de víctimas y una amplia emergencia humanitaria en varias regiones del país.

En solidaridad con los afectados, el programa incluirá un prólogo especial dedicado a honrar la memoria de quienes perdieron la vida durante el desastre. La agenda contempla un minuto de silencio, una oración colectiva y un espacio informativo donde los asistentes podrán conocer cuáles son los mecanismos autorizados para canalizar ayuda hacia las comunidades damnificadas.

Los organizadores señalaron que este segmento busca promover una solidaridad responsable mediante información sobre iniciativas verificadas para colaborar con el envío de asistencia humanitaria y apoyar los procesos de recuperación.

Además del homenaje a las víctimas, la actividad resaltará el significado histórico del 5 de julio de 1811, fecha en la que Venezuela declaró su independencia y dio inicio a un proceso que marcó el nacimiento de la nación como Estado soberano.

La conmemoración también pretende fortalecer el sentido de identidad entre los venezolanos que residen en Estados Unidos y mantener vivas las tradiciones patrias entre las nuevas generaciones que crecen fuera del país.

Los organizadores extendieron la invitación a toda la comunidad para participar en este encuentro, concebido como un espacio de unión, memoria y esperanza. La jornada buscará rendir homenaje a la historia de Venezuela, reconocer la fortaleza de su pueblo frente a la adversidad y reafirmar el compromiso de la diáspora con quienes atraviesan momentos difíciles tras la reciente emergencia nacional.

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