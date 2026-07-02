Charlotte, NC.- Pedro Rafael Cordido De Martini pasó más de 20 horas atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó durante el devastador terremoto que sacudió el estado La Guaira. Contra todo pronóstico, los equipos de rescate lograron encontrarlo con vida. Ahora enfrenta un proceso de recuperación física y emocional, mientras su familia impulsa una campaña para ayudarlo a reconstruir la vida que perdió con el desastre.

Las primeras horas posteriores al sismo estuvieron marcadas por la incertidumbre. Sus familiares intentaron comunicarse con él por distintos medios, pero las llamadas no ingresaban y los mensajes de texto nunca llegaron. La interrupción del servicio eléctrico y las fallas en las telecomunicaciones complicaron aún más la búsqueda de información sobre lo ocurrido en una de las zonas más golpeadas por los terremotos.

Con el paso del tiempo, la preocupación aumentó cuando un familiar consiguió llegar hasta el lugar donde Pedro Rafael vivía. Allí confirmó que el edificio se había desplomado por completo. Desde ese momento, familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda en hospitales, centros de atención y listas de personas rescatadas, mientras su fotografía comenzó a difundirse en redes sociales con la esperanza de obtener alguna noticia.

La espera terminó más de 20 horas después, cuando una enfermera envió un mensaje a la familia para informar que Pedro Rafael había ingresado a un centro de salud tras ser rescatado con vida.

Posteriormente, sus seres queridos conocieron cómo ocurrió el rescate. Pedro Rafael permaneció inmovilizado dentro de un pequeño espacio formado entre bloques de concreto. Durante ese tiempo soportó altas temperaturas, oscuridad, falta de aire y una intensa deshidratación. Un grupo de jóvenes voluntarios provenientes de Caracas escuchó sus llamados de auxilio y decidió iniciar las labores de rescate.

Los voluntarios trabajaron únicamente con herramientas básicas y removieron los escombros pieza por pieza hasta abrir un espacio suficiente para liberarlo. Su esfuerzo permitió salvar la vida del sobreviviente después de casi un día completo bajo las estructuras colapsadas.

Aunque logró salir con vida, las consecuencias del terremoto continúan afectándolo. Los médicos diagnosticaron complicaciones renales asociadas a la prolongada deshidratación, además de otras lesiones que requieren controles médicos, medicamentos y un proceso de rehabilitación.

Los terremotos también destruyeron su vivienda y todas sus pertenencias. Actualmente necesita apoyo para cubrir gastos médicos, alojamiento temporal, ropa, artículos personales y otras necesidades básicas mientras avanza su recuperación.

Ante esta situación, su hijo, Pedro Cordido, residente en Charlotte, Carolina del Norte, creó una campaña en GoFundMe con el propósito de recaudar fondos para ayudar a su padre a comenzar una nueva etapa.

La familia destacó que ningún aporte puede borrar lo sucedido, pero considera que la solidaridad puede marcar una diferencia significativa en este momento. Además de las donaciones económicas, invitan a compartir la campaña para ampliar su alcance y llegar a más personas dispuestas a colaborar.

Cada contribución representa una oportunidad para que Pedro Rafael Cordido De Martini recupere la estabilidad después de sobrevivir a una de las experiencias más difíciles de su vida y pueda iniciar el proceso de reconstrucción tras haberlo perdido prácticamente todo.

Video: La Guaira, uno de los estados más afectados