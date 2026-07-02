El jefe de policía de Kannapolis, Terry Spry, anuncia su jubilación

Kannapolis, NC.- El jefe de policía de Kannapolis, Terry Spry, anunció su jubilación tras 30 años de servicio en la ciudad. Su último día como jefe será el 29 de septiembre de 2026.

Terry era jefe desde 2020 y dirigió un departamento que forma parte del 6% de las agencias policiales del país acreditadas por la Comisión de Acreditación de Agencias Policiales (CALEA). El departamento cuenta con 131 agentes y personal administrativo.

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«Durante más de 30 años, Terry ha sido un pilar fundamental de la comunidad de Kannapolis. Su gestión como jefe se caracterizó por una comunicación excepcional y un profundo amor por esta ciudad. Fomentó con éxito una cultura de servicio dentro del departamento, equilibrando la labor policial centrada en la comunidad con una política de tolerancia cero ante el crimen», señaló el administrador municipal, Wilmer Melton. «La labor de toda la vida de Terry fue garantizar la seguridad de nuestros residentes». Ha posicionado magistralmente al Departamento de Policía de Kannapolis para que siga prosperando mucho después de su jubilación.

«Ha sido un honor servir a esta comunidad durante los últimos 32 años. Me enorgullece que el departamento se haya mantenido fiel a sus principios como una organización policial progresista y profesional durante mi mandato como jefe. Confío en que mi equipo continuará por el mismo camino, manteniendo los ideales y la misión de nuestra organización. “Extrañaré la interacción diaria con los ciudadanos y compañeros de trabajo, pero planeo quedarme en la zona”, dijo Terry.

Durante su gestión, se ha enfocado en construir relaciones sólidas con la comunidad, tanto con niños como con adultos, para prevenir el delito. Es uno de los miembros fundadores de BRIDGE (Construyendo Relaciones a través del Diálogo Intencional, la Gracia y la Empatía). Este grupo de pastores locales se reúne mensualmente con Terry y otros líderes de la ciudad para promover diálogos comunitarios sobre temas como la policía comunitaria, la educación, la vivienda y otros. Ha liderado los esfuerzos del departamento para organizar colectas de útiles escolares, un concurso de dibujo infantil, eventos para recaudar fondos para personas necesitadas y otras actividades que fomentan relaciones sólidas con los residentes de Kannapolis.

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El jefe Spry se unió al Departamento de Policía de Kannapolis en 1994. Trabajó en todas las áreas del departamento, incluyendo oficial de patrulla, oficial de tránsito, investigador criminal y supervisor de patrulla. Fue ascendido a sargento en 2004, teniente en 2010 y capitán en 2015.

El jefe Spry ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el del Sur. Oficial del Año del Club Optimista de Rowan, co-receptor del premio Oficial del Año de Madres Contra la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol (MADD), Premio Memorial Roger Dale Carter, Oficial del Año del Club Optimista de Royal Oaks y Mención Honorífica de la Unidad de Investigaciones de Delitos Graves.

Se graduó de la Escuela Secundaria South Rowan, asistió a Pfeiffer College y obtuvo un título de Técnico Superior en Ciencias Aplicadas en Tecnología de Justicia Penal del Rowan Cabarrus Community College. También posee un Certificado Avanzado en Aplicación de la Ley otorgado por la Comisión de Estándares de Educación y Capacitación en Justicia Penal de Carolina del Norte.

Está casado con Meredith y tienen un hijo, Kaleb, y un nieto. Asisten a la Iglesia Cristiana Connect.

Terry es la duodécima persona en ocupar el cargo de Jefe de Policía en los 114 años de historia de la ciudad de Kannapolis y la cuarta desde su constitución como municipio en 1984.

En los próximos días se compartirá información sobre el proceso de selección del Jefe de Policía.

Jefes de Policía de Kannapolis

Marion Talbert 1909-1910

Robert E. Goble 1910-1921

J.L. Boger 1921-1924

Ira T. Chapman 1924-1952

Henry T. Barnes 1952-1956

E.M. Logan 1956-1958

Claude Stewart 1958-1961

R.L. Ketchie 1961-1982

Ira T. Yow 1982-1991

Paul D. Brown 1991-2007

James “Woody” Chavis Jr. 2007-2019

Terry Spry 2020-2026

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