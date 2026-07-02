EE.UU. avanza a octavos tras vencer a Bosnia

California.- La selección de Estados Unidos selló su boleto a los octavos de final al superar por 2-0 a Bosnia en el Levi’s Stadium, en California, la noche del miércoles 1 de julio.

🇺🇸 USA have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

A través de varios medios se conoció que la propuesta norteamericana se impuso con una intensidad abrumadora desde el silbatazo inicial, impulsada por el fervor de una afición local que colmó el recinto de la Bahía de San Francisco en su despedida como sede del torneo.

La ventaja en el marcador llegó justo antes del entretiempo (45′) gracias a una anotación del artillero Folarin Balogun. Posteriormente, el equipo consolidó la victoria en la segunda mitad mediante un impecable cobro de tiro libre ejecutado por Malik Tillman al minuto 82, desatando la euforia de los fanáticos en las gradas ante la solvencia futbolística demostrada frente al ordenado planteamiento defensivo del conjunto europeo.

CLEAN SHEET WHILE PLAYING WITH 10 MEN FOR 30+ MINUTES. 👏 pic.twitter.com/h9rMO4NE4B — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 2, 2026

De la misma manera, la gran figura en la ofensiva del «Team USA» volvió a ser Christian Pulisic, quien asumió el rol de conductor del ataque tras haber superado las complicaciones musculares que mermaron sus minutos de juego durante la primera fase del certamen.

The USA are bound for the next round! 🇺🇸#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

Expulsan a Balogun tras revisión del VAR

Además, destacaron que las noticias no fueron completamente positivas para los locales, puesto que Balogun fue expulsado al minuto 64 tras una revisión del VAR, debido a una infracción involuntaria sobre el zaguero rival Tarik Muharemovic. Esta tarjeta roja privará a la escuadra estadounidense de su principal referencia de área y goleador.

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Por otro lado, es de mencionar, que la voctoria provocó festejos inmediatos que se extendieron de costa a costa, desde la sede del partido en California hasta la capital del país en Washington DC, donde la afición celebró uno de los hitos más significativos en la historia contemporánea del balompié de esta nación, reflejando el crecimiento exponencial de su proyecto deportivo.

Con el pase asegurado en el bolsillo, el cuadro de las barras y las estrellas ya visualiza su próximo y exigente desafío en el torneo. Estados Unidos se medirá el lunes 6 de julio en la ciudad de Seattle contra la selección de Bélgica, combinado que viene de concretar una emocionante remontada por 3-2 en tiempo extra frente a Senegal.

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