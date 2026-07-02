Detienen en SC a sospechoso de homicidio ocurrido en Charlotte

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg identificaron a un sospechoso de un homicidio que ocurrió el 14 de junio de 2026 en la cuadra 5800 Hickory Grove Road en Hickory Grove Division.

Case Update. See full release here: https://t.co/fAuWMSSHK8 — CMPD News (@CMPD) July 1, 2026

Ishmail Emmanul Ezell, de 23 años de edad, está vinculado como sospechoso por lo que el CMPD obtuvo órdenes de arresto en su contra.

El 1 de julio, el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), con la asistencia de la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED) y la Oficina del Sheriff del Condado Greenville (Carolina del Sur), detuvo a Ezell sin incidentes.

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Detectives de homicidios del CMPD y el equipo de investigación de la escena del crimen viajaron a Greenville e interrogaron a Ezell. Al concluir el interrogatorio, Ezell fue acusado de:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Robo con fractura

Secuestro

Conspiración

Posesión de un arma de fuego por un delincuente

Ezell será extraditado de vuelta al condado Mecklenburg en las próximas semanas.

Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de esta actualización del caso.

El hecho

El domingo 14 de junio, poco después de las 10:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada por allanamiento de morada en la cuadra 5800 Hickory Grove Road. Al llegar, encontraron a una víctima con una herida de bala. Los paramédicos la declararon fallecida en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. También prestaron asistencia representantes del Comando de Operaciones del CMPD, Servicios a las Víctimas, el Departamento de Bomberos de Charlotte-Mecklenburg (CFD), personal médico y el Equipo de Procesamiento de Homicidios de la Fiscalía del Condado Mecklenburg.

Investigación en curso

La investigación de este caso está en curso. A medida que se obtenga más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la divulgará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Haulsee es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260614-1059-01.

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