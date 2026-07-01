Trump aprueba millonario presupuesto para arrestos del ICE

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció la firma de la Ley Seguro América (Secure America Act), una legislación que proporciona los fondos necesarios al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para reforzar su capacidad de proteger al pueblo estadounidense y defender el sistema de inmigración del país.

Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado, que detalló que un componente clave de esta ley es la asignación de $350 millones de dólares en financiamiento adicional, una iniciativa impulsada y defendida por el senador de Missouri, Eric Schmitt, destinada específicamente a ayudar al ICE a arrestar a más extranjeros ilegales criminales en las llamadas jurisdicciones santuario.

Al respecto, el director interino del ICE, David J. Venturella, expresó su agradecimiento por el liderazgo del senador Schmitt al asegurar estos recursos críticos para fortalecer el control de la inmigración y mejorar la seguridad pública. Venturella explicó que las jurisdicciones santuario se niegan a cumplir con las órdenes de detención del ICE o a coordinar transferencias seguras de custodia, lo que obliga a los oficiales federales a localizar y arrestar a los delincuentes directamente en vecindarios, empresas y otros lugares públicos.

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Rechazan las acciones de las ciudades santuarios

Por otro lado, la agencia destacó que realizar la custodia de los extranjeros ilegales criminales dentro de entornos correccionales seguros es mucho más seguro para todos los involucrados, ya que reduce el riesgo de fuga y minimiza el potencial de violencia en espacios públicos impredecibles.

Señalaron que cuando las ciudades santuario rechazan la cooperación con las autoridades federales, fuerzan al ICE a desviar recursos significativos para rastrear y localizar a criminales que ya estaban bajo custodia local y que pudieron haber sido transferidos de manera eficiente.

Asimismo, el senador Eric Schmitt criticó duramente a los políticos de las ciudades santuario, acusándolos de liberar a decenas de miles de extranjeros ilegales criminales de las cárceles y permitirles continuar victimizando a los ciudadanos estadounidenses.

Schmitt enfatizó que los $350 millones asegurados permitirán al ICE interceptar a estos criminales en las puertas de las cárceles, garantizando las herramientas necesarias para proteger a las comunidades si los líderes locales se niegan a resguardar a sus propios vecinos.

Por último, señalaron que los nuevos fondos permitirán al ICE aumentar su capacidad para monitorear las liberaciones locales y arrestar a los extranjeros criminales removibles cuando las jurisdicciones locales no cooperen. Los datos oficiales respaldan la urgencia de estas políticas de control, destacando que casi el 70% de los arrestos del ICE bajo el liderazgo del presidente Trump han sido de extranjeros ilegales acusados o condenados por un delito en los Estados Unidos.

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