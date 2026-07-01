Tres cubanos bajo custodia federal a la espera de ser expulsados del país

Washington.- El Departamento de Estado, anunció que agentes federales detuvieron a tres ciudadanos de nacionalidad cubana luego de que se revocara su estatus legal en el país.

En un comunicado indicaron que los detenidos fueron identificados como Carlos Antonio Lloga Domínguez, su esposa y su hijo, quienes permanecen bajo custodia federal a la espera de ser expulsados del territorio estadounidense.

Detallaron que las investigaciones señalaron que Lloga Domínguez operó por más de una década como un agente subversivo extranjero para el principal grupo de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano en los Estados Unidos.

De la misma manera, señalaron que durante su empleo de más de diez años en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el implicado mantuvo nexos con la red transnacional de subversión comunista a lo largo de toda su residencia en la nación.

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Sanciones a funcionarios cubanos

Por otro lado, el Departamento de Estado, señaló que a principios de este mes, el secretario Rubio designó al ICAP para ser sancionado bajo la Orden Ejecutiva 14404.

De la misma manera, señalaron que las agencias de seguridad identifican a este instituto como el nodo principal de una extensa operación de inteligencia e influencia extranjera que afirma abarcar más de 2.000 organizaciones en más de 150 países.

Además alertaron que el actual presidente del ICAP, Fernando González Llort, es un espía cubano convicto que cumplió una condena de 15 años de prisión en los Estados Unidos. González Llort fue penalizado en su momento por el rol activo que desempeñó dentro de la Red Avispa, una enorme e ilegal red de espionaje cubano descubierta en el estado de Florida a finales de la década de 1990.

Por último, el gobierno federal reafirmó que, bajo la administración del presidente Trump, el país no tolerará a agentes extranjeros que dirijan operaciones de influencia o busquen subvertir la civilización estadounidense. Tras la aplicación de la orden presidencial, todos los bienes e intereses del ICAP quedan completamente bloqueados y se prohíbe cualquier transacción comercial sin la autorización del Departamento del Tesoro o de Estado.

El Departamento de Estado, advirtió que todo extranjero involucrado en estas operaciones de subversión será deportado de inmediato por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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