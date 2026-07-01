Charlotte, NC.- Detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación por agresión con arma mortal con intención de matar o causar lesiones graves en la cuadra 900 de Wabash Avenue en Freedom Division que dejó dos víctimas heridas. Assault With a Deadly Weapon Investigation in the Freedom Division Charlotte, N.C. – (Tuesday, June 30, 2026) – Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s (CMPD) Freedom Division are conducting an Assault with a Deadly Weapon With Intent to Kill or Inflict… pic.twitter.com/9ob5cZw87o — CMPD News (@CMPD) June 30, 2026

El domingo 28 de junio, aproximadamente a las 9:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con heridos en la cuadra 900 de la avenida Wabash. Al llegar, encontraron a dos víctimas con aparentes heridas de bala. El servicio de emergencias médicas (MEDIC) trasladó a ambas víctimas a hospitales locales; una con heridas que aparentemente no ponían en peligro su vida y la otra con heridas que sí ponían en peligro su vida.

Detectives de Freedom Division acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD y del Departamento de Bomberos de Charlotte también acudieron para brindar asistencia. Lee también: Arrestan a menor de 15 años por agresión con arma mortal

Como resultado de la investigación en curso, los detectives identificaron a Marques Fleming, de 25 años, como el sospechoso en relación con este caso y obtuvieron órdenes de arresto en su contra.