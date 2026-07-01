Charlotte, NC.- Detectives del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación por agresión con arma mortal con intención de matar o causar lesiones graves en la cuadra 900 de Wabash Avenue en Freedom Division que dejó dos víctimas heridas.
Assault With a Deadly Weapon Investigation in the Freedom Division
Charlotte, N.C. – (Tuesday, June 30, 2026) – Detectives with the Charlotte-Mecklenburg Police Department’s (CMPD) Freedom Division are conducting an Assault with a Deadly Weapon With Intent to Kill or Inflict… pic.twitter.com/9ob5cZw87o
— CMPD News (@CMPD) June 30, 2026
El domingo 28 de junio, aproximadamente a las 9:30 a. m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con heridos en la cuadra 900 de la avenida Wabash. Al llegar, encontraron a dos víctimas con aparentes heridas de bala. El servicio de emergencias médicas (MEDIC) trasladó a ambas víctimas a hospitales locales; una con heridas que aparentemente no ponían en peligro su vida y la otra con heridas que sí ponían en peligro su vida.
Detectives de Freedom Division acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD y del Departamento de Bomberos de Charlotte también acudieron para brindar asistencia.
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Como resultado de la investigación en curso, los detectives identificaron a Marques Fleming, de 25 años, como el sospechoso en relación con este caso y obtuvieron órdenes de arresto en su contra.
El Grupo de Trabajo Calles Seguras de Charlotte del FBI y el Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) obtuvieron información que indicaba que Fleming había huido de Carolina del Norte a Georgia. El martes 30 de junio, el equipo SWAT del FBI de Atlanta arrestó a Fleming en Loganville, Georgia.
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Fleming será extraditado a Charlotte y puesto bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg.
La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective. El detective Dickinson es el detective principal asignado a este caso. El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260628-0930-01.