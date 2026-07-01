México vence 2-0 a Ecuador y avanza en el Mundial

Ciudad De México.- Con una actuación aplastante, México revalidó la noche del martes 30 de junio al mítico Estadio Azteca como su fortaleza inexpugnable.

El conjunto Tricolor ganó su primer partido mundialista de eliminación directa en 40 años al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desatando la locura de los 80.824 aficionados que abarrotaron el coloso capitalino.

Mexico secure their spot in the Round of 16 on home soil! 👊#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

Es de mencionar, que la última vez que México había ganado un partido de vida o muerte en una Copa del Mundo fue en el propio Azteca ante Bulgaria en el torneo de 1986, con el hoy seleccionador Javier «Vasco» Aguirre viviendo el triunfo como futbolista en el terreno de juego.

En este sentido, con este resultado, el Tri mantiene su racha invicta en duelos mundialistas jugados en Ciudad de México e invita a los fanáticos a soñar bajo la consigna viral «¿Y si sí?», de cara a la posibilidad inédita de ganar dos partidos de eliminación directa al hilo.

Noruega y Francia clasificaron a la siguiente ronda

La cartelera oficial de los dieciseisavos de final (Round of 32) del martes incluyó otros marcadores determinantes para el cuadro del torneo, los cuales fueron:

Noruega clasificó a la siguiente ronda al imponerse con un reñido marcador de 2-1 sobre la selección de Costa de Marfil.

al imponerse con un reñido marcador de 2-1 sobre la selección de Costa de Marfil. Francia avanzó con paso firme tras propinarle una contundente goleada de 3-0 al combinado de Suecia.

tras propinarle una contundente goleada de 3-0 al combinado de Suecia. México amarró su boleto directo gracias a las anotaciones tempraneras de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al minuto 31, manteniendo su valla invicta con cuatro triunfos consecutivos en el torneo.

Three more spots are taken in the Round of 16 🙌#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026

Mexicanos celebraron el triunfo

Por otro lado, a través de diversos medios de comunicación indicaron que tras la victoria, más de un millón de personas abarrotaron las calles de la capital y las principales sedes mundialistas como Guadalajara y Monterrey.

Ver más: Los Knights pierden la serie a pesar del jonrón de Weber

El Paseo de la Reforma, el Zócalo y los alrededores del Ángel de la Independencia se inundaron de aficionados en medio de bocinazos y pantallas gigantes colocadas por el Gobierno local. El próximo desafío histórico para la selección mexicana será el domingo en el Estadio Azteca, donde buscará su pase al ansiado «quinto partido» enfrentando al ganador de la llave entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

En este viaje estamos todos juntos. 🫡 Y ustedes son la mejor parte, Incondicionales. ❤️#SomosMéxico pic.twitter.com/MgESygri9E — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 1, 2026

Asimismo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó en su cuenta de X que «jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México! «.

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Vídeo: Olas de calor amenazan partidos y aficionados en el Mundial