Bertie, NC.- La investigación sobre el incidente crítico ocurrido en la Cárcel Regional Bertie-Martin continúa en desarrollo, mientras las autoridades estatales y locales avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer los hechos. A 24 horas del suceso, la Oficina del Sheriff del Condado Bertie informó que la pesquisa permanece activa y que los investigadores trabajan para determinar cómo ocurrió el evento y establecer las responsabilidades correspondientes.

La Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte (SBI, por sus siglas en inglés) asumió un papel central en las diligencias. Equipos especializados trabajaron durante toda la noche realizando entrevistas, inspeccionando la escena y recopilando evidencias relacionadas con el caso.

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Uno de los principales elementos de la investigación corresponde al análisis del material captado por los sistemas de videovigilancia de las instalaciones. Las autoridades señalaron que la revisión de las grabaciones demandará un tiempo considerable debido al elevado volumen de archivos que requieren verificación cuadro por cuadro. Los investigadores consideran que este material permitirá reconstruir la secuencia de los acontecimientos y aportar información clave para el desarrollo del caso.

La Oficina del Sheriff también respondió a las numerosas consultas realizadas por ciudadanos y medios de comunicación sobre el funcionamiento de la Cárcel Regional Bertie-Martin. En ese sentido, aclaró que la administración y supervisión del centro penitenciario corresponde a la Junta Asesora Regional de la Cárcel Bertie-Martin, organismo responsable de las operaciones internas de la instalación.

Otra de las inquietudes planteadas por la comunidad se relaciona con las circunstancias que originaron el incidente. Sin ofrecer detalles adicionales, las autoridades indicaron que precisamente ese aspecto constituye uno de los principales objetivos de la investigación encabezada por el SBI. Una vez concluido el proceso, los investigadores presentarán sus hallazgos a las agencias estatales y locales competentes para que adopten las acciones que correspondan.

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Mientras tanto, la Oficina del Sheriff informó que recibió numerosas llamadas de familiares interesados en conocer la situación de personas que permanecían recluidas en la cárcel al momento del incidente. Para garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de las investigaciones, las autoridades trasladaron a la totalidad de la población penitenciaria al sistema del Departamento de Corrección de Adultos de Carolina del Norte.

La mayoría de los reclusos varones ingresó a la Institución Correccional de Bertie, mientras que las mujeres fueron trasladadas al Centro Correccional para Mujeres de Carolina del Norte, ubicado en la ciudad de Raleigh. Actualmente, ambos grupos completan el proceso administrativo de admisión en sus respectivos centros de reclusión.

Las autoridades informaron que, una vez finalice ese procedimiento, los internos podrán restablecer la comunicación con sus familiares hacia finales de esta semana.

La Oficina del Sheriff del Condado Bertie reiteró que mantendrá informada a la comunidad conforme avance la investigación. Asimismo, el SBI continuará ofreciendo actualizaciones oficiales a los medios de comunicación a medida que surjan nuevos elementos que permitan esclarecer este incidente crítico.

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