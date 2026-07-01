La cuarta edición de esta competición anual dará comienzo el viernes 30 de octubre en las ciudades donde se ubican los equipos de la NBA y concluirá el viernes 27 de noviembre.

Los cuartos de final (viernes 4 y sábado 5 de diciembre) y las semifinales (martes 8 y/o miércoles 9 de diciembre) se disputarán en las ciudades donde se ubican los equipos de la NBA, antes de que el torneo culmine con la final en el Hinkle Fieldhouse, en el campus de la Universidad de Butler, el viernes 11 de diciembre.