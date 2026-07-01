Charlotte, NC.- La NBA dio a conocer los grupos de la Emirates NBA Cup. Los Charlotte Hornets están en el Grupo C de la Conferencia Este junto con los Atlanta Hawks, los Boston Celtics, los Chicago Bulls y los Washington Wizards.
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— Charlotte Hornets (@hornets) July 1, 2026
La cuarta edición de esta competición anual dará comienzo el viernes 30 de octubre en las ciudades donde se ubican los equipos de la NBA y concluirá el viernes 27 de noviembre.
Los cuartos de final (viernes 4 y sábado 5 de diciembre) y las semifinales (martes 8 y/o miércoles 9 de diciembre) se disputarán en las ciudades donde se ubican los equipos de la NBA, antes de que el torneo culmine con la final en el Hinkle Fieldhouse, en el campus de la Universidad de Butler, el viernes 11 de diciembre.
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El calendario de partidos y retransmisiones de la fase de grupos se anunciará en agosto.
Al igual que los tres torneos anteriores que se celebraron durante la temporada, la Emirates NBA Cup de esta temporada constará de dos fases: la fase de grupos para los 30 equipos de la NBA y las rondas eliminatorias directas para los ocho equipos que avancen de la fase de grupos (los tres ganadores de grupo y un comodín en cada conferencia).
Hornets finalistas del premio ESPN
Los Charlotte Hornets fueron nominados como finalistas al premio ESPN al Equipo Humanitario Deportivo del Año, que reconoce a un equipo deportivo profesional que demuestra cómo el poder del deporte puede fortalecer a las comunidades y generar un impacto duradero que trasciende el terreno de juego. Los Charlotte Hornets son uno de los cuatro finalistas, junto con los Baltimore Ravens (NFL), los Cleveland Browns (NFL) y el Seattle Storm (WNBA).
Este reconocimiento subraya el compromiso de la organización con el servicio, la inversión y el desarrollo comunitario a largo plazo en las Carolinas, uniendo a los propietarios, jugadores, personal, socios corporativos y organizaciones comunitarias de los Hornets en torno a un propósito común.
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Un elemento central de la nominación de este año es el Proyecto Legado de los Hornets, impulsado por Lowe’s, que ayudó a revitalizar el Centro Comunitario Riverview en el condado de Ashe, Carolina del Norte, tras la devastación del huracán Helene. Mediante un proyecto colaborativo de seis meses, los Hornets, Lowe’s y socios locales restauraron un lugar de encuentro vital para los residentes, al tiempo que apoyaron la recuperación de la comunidad.
Como parte del Proyecto Legado de los Hornets de este año, los miembros del equipo de los Hornets y Lowe’s dedicaron cientos de horas de voluntariado a la restauración del Centro Comunitario Riverview en Creston, Carolina del Norte. Juntos, reconstruyeron el gimnasio, renovaron la cancha de baloncesto, modernizaron la sala de ejercicios y revitalizaron los espacios exteriores circundantes.
Con información de Hornets