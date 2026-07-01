La marca latina detrás del heroico portero de Cabo Verde en el Mundial 2026

Washington.- El futbolista Josimar José Évora Dias, conocido como «Vozinha», portero de la selección de Cabo Verde, hizo historia al mantener su arco invicto ante 27 disparos de España, campeona de Europa y favorita del Mundial FIFA 2026.

En un comunicado de prensa destacaron que tras el pitazo final, el guardameta de 40 años rompió en llanto al dimensionar una hazaña que le valió ser nombrado el MVP del partido. Su actuación no solo hizo que el mundo descubriera a su país, sino que su popularidad explotó a nivel global, pasando de 50 mil a más de 17 millones de seguidores en sus redes sociales en la actualidad.

Lo que muchos desconocen detrás de este fenómeno viral es que su historia de superación está estrechamente entrelazada con la de un emprendedor latino. Santiago Halty, fundador de la marca Senda Athletics, venía trabajando y confiando en el portero africano desde mucho antes de que alcanzara esta fama mundial.

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Los utilizará en el juego contra Argentina

Asimismo, actualmente, la estrella caboverdiana calza los botines de esta firma, mismos que utilizará cuando su selección se enfrente a Argentina el próximo 3 de julio en la ciudad de Miami.

«Para nosotros es un orgullo y una alegría muy grande que un jugador como Vozinha, en quien confiamos desde mucho antes, logre, junto a su equipo, una hazaña futbolística de este calibre», señaló Halty, destacando que el deporte rey es el campo ideal para ver materializarse los esfuerzos.

El CEO de la compañía, quien creció soñando con el fútbol en las calles de Buenos Aires, fundó Senda Athletics hace más de una década en Estados Unidos con la visión de construir una marca global que celebre la cultura del fútbol latinoamericano.

El desarrollo del calzado que hoy brilla en la máxima cita del balompié tomó años de trabajo y se erigió sobre pilares poco habituales en esta industria: el comercio justo, la sostenibilidad, la accesibilidad y la comunidad. De hecho, los botines Senda Mendoza™ Elite que utiliza el guardameta destacan en el mercado internacional por ser los únicos botines de fútbol en el mundo que cuentan con certificación de comercio justo.

Esta exitosa alianza representa la conexión de dos historias de «pequeños» compitiendo frente a gigantes: por un lado, una marca independiente enfrentando a corporaciones de presupuestos multimillonarios, y por el otro, Cabo Verde, un archipiélago debutante de menos de 600.000 habitantes que demostró estar listo para competir contra selecciones repletas de estrellas. Con unos botines creados por un argentino, hoy triunfa un portero africano que hizo llorar de felicidad a todo su país, demostrando que contra todo pronóstico pueden jugar el mismo Mundial que los grandes.

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