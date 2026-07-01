La AAA estima que 61.4 millones de personas viajarán en auto por el 4 de julio

Washington.- La Asociación Americana del Automóvil (AAA) reveló su pronóstico de viajes para el feriado del Día de la Independencia de 2026, proyectando una de las movilizaciones por carretera más multitudinarias de los últimos años.

De acuerdo con las estimaciones de la organización, se prevé que 61.4 millones de personas se desplacen en sus vehículos particulares durante este fin de semana largo.

De la misma manera, ante este masivo flujo de automovilistas, la firma de análisis de transporte INRIX ha advertido a los viajeros la importancia de planificar sus recorridos con antelación para evitar los peores momentos de congestión en las principales autopistas del país.

En respuesta a la saturación vial proyectada, las autoridades de tránsito y la AAA han emitido un enérgico llamado a priorizar la seguridad en las carreteras y mantener una conducción estrictamente sobria.

En este sentido, se exhortó a los conductores a respetar de forma rigurosa la norma Slow Down, Move Over (Disminuya la velocidad y muévase de carril), una directriz esencial diseñada para proteger la vida de los oficiales de policía, rescatistas y personal de grúas que atienden emergencias en los arcenes durante este periodo festivo de alta densidad vehicular.

Ver más: Aeropuerto de CLT espera aproximadamente 1.6 millones de pasajeros en período festivo

Seattle será uno de los más visitados

Asimismo, detallaron cuáles son las principales ciudades elegidas por los vacacionistas para viajar dentro de los Estados Unidos. Seattle (Washington) encabeza la lista de destinos nacionales preferidos, seguida muy de cerca por los tradicionales centros de entretenimiento y playas de Florida como Orlando y Miami, así como por los parajes naturales de Alaska, representados en el ranking por las ciudades de Anchorage y Fairbanks.

Por otro lado, para aquellos ciudadanos que han optado por cruzar las fronteras durante este puente vacacional, las estadísticas del reporte gráfico revelan un notable interés por los viajes hacia el extranjero. La ciudad de Vancouver (Canadá) se posiciona como el destino internacional número uno en reservas, superando a emblemáticas capitales europeas cargadas de historia y cultura como Roma, Dublín, París y Londres, las cuales completan los primeros cinco lugares de la preferencia turística.

Vídeo: Informe del CMPD a la comunidad