FBI captura en el extranjero al prófugo acusado de una estafa masiva a Medicare

Washington.- El director del FBI, Kash Patel, anunció la captura de Ibrahim Khaldoon Hilmi, quien está acusado de orquestar uno de los mayores fraudes de Medicare en la historia de los Estados Unidos.

En sus redes sociales, explicó que Hilmi se encontraba prófugo de la justicia desde mayo de 2025, luego de ser señalado como el presunto cerebro de un esquema masivo diseñado para defraudar al sistema de salud pública por una cifra que asciende a los $3.700 millones de dólares.

Destacaron que la exitosa aprehensión del fugitivo en el extranjero fue posible gracias al trabajo coordinado de la división del FBI en Miami, el Departamento de Justicia y la colaboración de las autoridades de Turquía. Tras completarse formalmente una Transferencia Extranjera de Custodia, el acusado ya se encuentra de regreso en los Estados Unidos para ser procesado y enfrentar los cargos correspondientes ante la justicia federal.

“Ibrahim Khaldoon Hilmi is charged with one of the biggest Medicare scams in history – allegedly orchestrating a massive $3.7 BILLION scheme to defraud Medicare. He’s been on the run since May of 2025 – but we got him. Thanks to outstanding work from FBI Miami, the Justice… pic.twitter.com/gyLAFTrnTQ — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 22, 2026

Destacan la actuación rápida de los agentes

De la misma manera, destacó que esta detención representa una victoria contundente en la campaña contra los estafadores que lidera la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance.

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Por otro lado, el director del FBI señaló que este caso es un logro monumental para la administración Trump, demostrando que cualquier actor criminal que robe a los contribuyentes estadounidenses será capturado sin importar las fronteras o las distancias.

En este sentido, Patel extendió un agradecimiento especial al embajador Tom Barrack, a quien describió como un socio invaluable para la agencia, subrayando que la resolución de este complejo caso internacional no se habría podido lograr sin su incansable trabajo y gestiones de apoyo.